我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅回不去了？學者：恐數十年難取消 1情況能解套

川普關稅公式「像ChatGPT給的」 諾獎得主克魯曼批「又壞又蠢」

「黑色星期一」再現？ 醫師：過度焦慮易引發負面情緒

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在川普公布對全球主要貿易夥伴課徵新一輪關稅後，股市陷入恐慌，台股也將受重創。（本報資料照片）
在川普公布對全球主要貿易夥伴課徵新一輪關稅後，股市陷入恐慌，台股也將受重創。（本報資料照片）

美國總統川普公布對等關稅後，引發全球股市暴跌，專家憂可能提高通膨、各國經濟陷入衰退。清明連假收假後，除了星期一症候群，更多人擔心「黑色星期一」會重演，台灣精神科醫學會理事長王仁邦表示，「不確定感」是焦慮來源，而這一波金融風暴可能引發民眾恐慌。

美國總統川普宣布對等關稅後，引發市場動盪，尤其台灣被課徵32%關稅，預期股市將遇到關稅亂流，不少人對股市的信心大幅降低。王仁邦指出，這是一種「集體人類的擔心」，對於未來的貿易發展、物價飆漲有許多不確定性，投資人非常恐慌，害怕荷包縮水。

王仁邦說，股市動盪令投資人感到不安，有些人看到自己持有的股票資產虧損，更易驚惶失措，以致於在最糟的時刻脫手拋售。即時沒有購買股票的人，聽到「通膨、漲價」會誘發焦慮，容易讓人聯想生活不好過的負向連結，這些預想中的耗能都會讓人厭世疲倦，甚至焦慮憂鬱。

美中貿易戰開打，將再度重創股市、全球經濟，王仁邦建議，民眾應趁這個時間好好進行「理財健檢」，全盤檢視自己的財務狀況，並列出每月收入與支出項目。對於投資項目、理財工具可以重新分配，並做好風險分散，才不會被數字追著跑。

國際政經局勢遭逢關稅巨變，政府正討論是否執行市場安定任務，視情況召開國安基金臨時會。王仁邦指出，民眾能做的，就是把日子過好，先盤點財物並做好股債配置，切記不要在情緒沮喪時做出重大決定，恐慌性拋售可能只會讓損失更慘重。

另外，要保持規律的作息，王仁邦強調，投資只是生活的一部分，別讓它成為壓力來源。在股市崩盤時，更要穩住陣腳，日常生活維持均衡飲食、適當運動，可讓注意力更集中，避免身心不適引發失眠、焦躁、憤怒等情緒。

這一段時間，社群平台可能會提供許多投資訊息，王仁邦提醒，小心投資廣告詐騙，也別被過多負面新聞影響心情。當情緒來臨時，要適度轉移注意力，例如戶外活動、人際互動等。如果焦慮症患影響睡眠甚至健康狀況，可求助身心科或心理諮商。

關稅 川普 貿易戰

上一則

列車「停車不當」竟因駕駛用手機分心？台鐵將突襲檢查

延伸閱讀

川普關稅公式「像ChatGPT給的」 諾獎得主克魯曼批「又壞又蠢」

川普關稅公式「像ChatGPT給的」 諾獎得主克魯曼批「又壞又蠢」
川普關稅回不去了？學者：恐數十年難取消 1情況能解套

川普關稅回不去了？學者：恐數十年難取消 1情況能解套
川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超過一般人想像

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超過一般人想像
關稅難題罩頂 台派員來美交涉 吳釗燮與川普政府祕密對話

關稅難題罩頂 台派員來美交涉 吳釗燮與川普政府祕密對話

熱門新聞

「大阪燒披薩」再回歸。(記者黃筱晴／攝影)

不是愚人節玩笑 台灣好市多全球獨賣2款台、日式小吃

2025-04-01 01:43
台灣總統賴清德（中）21日在松山機場視導駐守的海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，與官兵合影。路透

龍應台投書紐時：台灣的時間不多了

2025-04-01 11:43
小微哭訴她只是想幫忙分擔家計，「我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」。(取自西瓜視頻)

將被強制出境 中配小微痛哭遭霸凌：我沒有危害恐嚇台灣

2025-03-31 20:14
烏軍在吳忠達陣亡現場發現證件及制服碎片。（圖取自Telegram）

台志願兵吳忠達戰死烏克蘭 屍體疑遭啃食…遺留證件曝光

2025-04-02 14:04
台副總統蕭美琴在社群平台Threads上分享包潤餅的照片，引發網友不滿。(擷自蕭美琴Threads）

為上傳潤餅照道歉 蕭美琴：政府兩方向因應關稅戰

2025-04-05 09:09
資深媒體人陳文茜積極抗癌。本報資料照片

抗癌幾近絕望 陳文茜曝1圖：奇蹟總在不經意時出現

2025-04-03 14:03

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
3星座無法安靜停在原處 生活和事業他都想衝第一

3星座無法安靜停在原處 生活和事業他都想衝第一
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清