台灣青少年自殺死亡率 增至每10萬人7人

台大研究揭露青少年自殺死亡率從2021年每10萬人4.5人，在2023年上升至每10萬人7人。圖為示意圖。(本報資料照片)

國立台灣大學中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心，於今年兒童節前夕發表「OECD家庭資料庫：台灣家庭與兒少權益指標比較2024年版」，將台灣與OECD國家數據比較，數據揭示，台灣2021年青少年自殺死亡率為每10萬人4.5人，至最新統計的2023年上升為每10萬人7人。

台大社會系副教授郭貞蘭表示，報告書涵蓋95項指標，台大聚焦於家庭與個人發展兩主軸，發現台灣在兒少家庭組成、發展與權益上仍有其隱憂，尤其青少年心理健康 問題日益嚴重，反映於自殺死亡率上升，心理健康與社會支持應是未來政策制定的重點。

台大健康行為與社區科學研究所所長張書森分析，研究發現年輕族群自殺率上升的同時，父母離婚率也略升，而網路使用率則呈現大幅上升，三者趨勢呈正相關。再者，青少年族群對自殺的態度也有所改變，15至24歲多數受測者對自殺採正面態度，同意自殺是個人權利，「常模確實在改變」。

張書森指出，也因自媒體、社群興起，青少年自我傷害的描述更容易在同儕間傳播，名人的言論也更容易對青少年造成影響。

張書森建議，應建立安全的網路使用環境，如規範網路、媒體、戲劇自殺相關內容，避免模仿效應，也應提供家長安全使用網路的方式，並利用網路提供求助資源與管道。環境上，則能限制致命的自殺工具，如推動校園防墜等。

調查也揭示，台灣家庭結構亦發生明顯變化，夫妻家庭比率由2011年57%，至2023年降至52%；單人家庭比率則由10%上升至15%；單親家庭比率從9%上升至10%。

衛福部心理健康司代理司長鄭淑心指出，衛福部近期密切關注青少年自殺議題，前年推出年輕族群心理健康支持方案補助諮商、鼓勵求助，去年再引進「心理健康急救」（MHFA），盼民眾可以覺察身邊親友的疑似心理困擾。

「自殺並非單一因素」，鄭淑心說，自殺受到多因素影響，不論是網路使用或是環境安全應該留意。衛福部近年起跟台北市電腦商業同業公會合作，加強在臉書、Dcard等年輕族群使用率高的社群平台，加強自殺防治跟心理健康促進。

鄭淑心舉例，如社群平台言論提到自殺想法，平台會顯示心理健康促進訓或是求助管道給使用者；若是危急狀況會通報警方處理，已經警政署建立通報流程，希望透過網路中轉介通報機制強化，減少憾事發生。

中研院社會學研究所研究員吳齊殷指出，近年世界各國均面臨夫妻家庭數下降，育有子女的家庭數亦降，台灣的數據與國際標準並無太大差異。台灣的單人家戶近年亦續攀升，背後反映的也許是價值理念的選擇，可持續留意，但不必對此感到過度恐慌。

吳齊殷也指出，面對家庭結構改變，歐美社會已有妥適的安排，如同居男女的後代同樣可擁有正式的身分地位、受社會善待，台灣也能以此著眼，而非只擔心有婚姻關係的家庭正在減少。