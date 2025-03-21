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台灣菸防法修法預告期滿 持有電子菸研議沒入

記者廖靜清／台北21日電
青少年誤以為沒有菸臭的電子菸對身體傷害比較小，但電子菸也有尼古丁成癮問題；示意圖。（圖／123RF）
青少年誤以為沒有菸臭的電子菸對身體傷害比較小，但電子菸也有尼古丁成癮問題；示意圖。（圖／123RF）

衛福部國健署3月4日預告「菸害防制法」修正草案，針對電子菸及未經核准上市的加熱菸，新增沒入銷毀規定，並加強網路平台監管。國健署表示，目前預告期滿將速開專家會議研議修正。台灣醫界菸害防制聯盟則主張把「違法持有」也納入規範，杜絕非法菸品流通。

此次「菸害防制法」修正草案有兩大重點，一是依地方稽查取締的實務需要，增訂違法菸品沒入規定，如販賣、供應、製造、使用違法菸品，被查獲後不僅可開罰，更可沒入銷毀；第二是增訂網際網路違法廣告行銷管制，現行條文沒有通知下架機制，而是請業者自主管理，但未來網路平台業者須在接獲通知後24小時內，限制瀏覽或移除違法菸品廣告，違者開罰40萬到200萬元。

國健署菸害防制組長羅素英說，3月4日預告「菸害防制法」修正草案原定七天預告期，但業者、團體反映時間過短，延長至3月18日，經彙整「公共政策網路參與平台—眾開講及書面意見」，共計471則意見，多數人支持違法產品沒入，目前將盡速召開專家會議，研議修正後送行政院，何時上路實施尚未有時間表。

台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然說，青少年誤以為沒有菸臭的電子菸對身體傷害比較小，但電子菸也有尼古丁成癮問題，恐傷害腦部發育、易誘發哮喘與肺部發炎、注意力不足等。他說，新興菸品導致青少年吸菸率飆升已是事實，政府應針對違法持有明訂罰則，若民眾持有非法菸品卻不犯法，難生規範效果。

衛福部國健署3月4日預告「菸害防制法」修正草案。（中央社）
衛福部國健署3月4日預告「菸害防制法」修正草案。（中央社）

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