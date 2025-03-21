結盟台積電救英特爾？ 黃仁勳：沒人邀請我

輝達執行長黃仁勳。（記者劉芳妙/攝影）

外傳台積電將與輝達 、博通和超微討論合組一家合資公司，以營運英特爾 的晶圓代工事業，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳 在美國時間19日表示，並未被邀請參與收購英特爾的股權，「沒人邀請我，或許其他人有受邀，但我不知道」，直接否認該傳聞。輝達股價20日早盤呈現小漲。

黃仁勳在GTC大會國際記者會否認加入收購英特爾團隊的消息。但他也坦言，輝達需要更多美國本土的製造產能。談到台積電在亞利桑那州的新晶圓廠時，他表示：「我們已經在其中了」、「已經在亞利桑那州生產晶圓了」。

路透本月稍早報導，台積電已接洽輝達、博通（Broadcom）和超微（AMD），洽談參與入股組成一家合資公司，以便營運英特爾的晶圓代工事業。先前外電報導，在美國總統川普的支持下，英特爾考慮將其晶圓製造業務分拆，並交由包括台積電在內的財團運營，但黃仁勳的態度等於直接否認此事。

黃仁勳在稍早與分析師的問答交流時段中，再度強調四大雲端服務業者對輝達旗艦Blackwell晶片的訂單量約360萬顆，這一數字無法呈現市場需求，因為其中不含來自Meta等大客戶，以及其他較小型的雲端供應商和新創公司的訂單。

Facebook母公司Meta是輝達晶片的最大買家之一，執行長祖克柏去年初曾表示，計畫使用Blackwell晶片來訓練其開源大型語言模型Llama。

Meta表明今年計畫在AI基礎設施投入多達650億美元，其中很大一部分預料將用於採購輝達晶片。

中國大陸AI新創公司DeepSeek宣布使用較少AI晶片卻能推出高性能的語言模型，引發市場擔心輝達高價AI晶片的需求是否下降，黃仁勳則強調，「好消息是，對 R1（DeepSeek的AI模型）的理解完全錯誤」，DeepSeek聚焦推論能力，這將進一步提升運算需求，有助提高對輝達晶片的需求。