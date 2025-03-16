我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金價上漲 長者成為「黃金騙局」目標 損失上億

北馬其頓夜店大火增至59死 當局對4人發逮捕令

台鐵道博物館將開放復駛藍皮柴油客車 憶台鐵便當逆轉勝

記者陳宛茜／台北即時報導
消失逾40年的台鐵經典懷舊列車—藍皮柴油客車，下半年將隨著國家鐵路博物館的第一階段開放復駛。（本報資料照片）
消失逾40年的台鐵經典懷舊列車—藍皮柴油客車，下半年將隨著國家鐵路博物館的第一階段開放復駛。（本報資料照片）

規劃修復六年的國家鐵道博物館，預計今年下半年將第一階段開放，消失近40年的藍皮柴油客車，下半年將隨鐵博開館提供常態性行駛。鐵博上周已公告票價草案，展場一般門票為100元（新台幣，下同，約3美元），藍皮柴油客車的乘車體驗票為150元。正式開館前，鐵博出版鐵道職人口述歷史「他們的鐵道時代」，由司機、站長、蒸汽火車修復師、餐旅總經理等台鐵人，回憶台鐵一甲子的發展，包括台鐵便當如何逆轉勝。

文化部表示，國家鐵道博物館園區預計於年下半年第一階段開放，範圍包括總辦公室、大禮堂、材料試驗所、技工養成所、柴電工場等園區北側古蹟建築，將提供車輛展演、鐵道主題多媒體展示、鐵道相關議題特展與常設展，並提供親子活動空間，讓大眾體驗古蹟與工業建築的魅力，認識台灣鐵道文化。

至於鐵道迷敲碗期待、曾在「看海的日子」等多部電影出現的藍皮柴油客車，文化部表示將於下半年復駛，行駛路線規劃於已完成整備的軌道與景觀區域。台北市區的鐵路已地下化，藍皮柴油客車可望成為市區唯一可見的地面火車。

網友戲稱台鐵為「被火車耽誤的便當店」，但其實台鐵餐飲部曾虧損多年。在鐵博的口述歷史「他們的鐵道時代」中，曾任台北車站站長與餐旅總經理的林清標，回憶台鐵從1982年起推動的便當改革，包括請廚師與銀翼餐廳交流、推出屬於台鐵的上海菜飯；與華航空廚合作海陸合一鐵路便當，並於千禧年首次推出限量1000份的「鐵路懷舊便當」，造成轟動。朝日新聞報導後，台鐵受邀參加京王百貨舉辦的全國鐵道便當大賽，開賣便一掃而空，台灣鐵路便當紅到日本。台鐵餐飲部長期虧損，直到便當賣出名號，終於逆轉勝成為台鐵的金雞母。

台鐵鳴日號的五星級餐車令老饕津津樂道，陳清標指出，早在1960年代，台鐵的觀光號列車便加掛餐車，車廂布置仿照西餐廳，提供牛排、龍蝦等大菜。據了解，鐵博第一階段開放的空間包括員工餐廳，當年的廚師也還在，可望復刻台鐵餐飲。去年鐵博到東京展覽時，便邀台鐵便當職人李玉霞出席重現經典台鐵便當，大受歡迎。

台鐵便當曾到日本參加鐵路便當大賽，國家鐵道博物館籌備處去年到東京展出「搭火車，品...
台鐵便當曾到日本參加鐵路便當大賽，國家鐵道博物館籌備處去年到東京展出「搭火車，品台灣：台灣鐵路便當物語」。重現鐵路便當職人李玉霞指導製作的台灣鐵路便當。（文化部提供）
消失逾40年的台鐵經典懷舊列車—藍皮柴油客車，下半年將隨著國家鐵路博物館的第一階...
消失逾40年的台鐵經典懷舊列車—藍皮柴油客車，下半年將隨著國家鐵路博物館的第一階段開放復駛。（本報資料照片）
消失逾40年的台鐵經典懷舊列車—藍皮柴油客車，下半年將隨著國家鐵路博物館的第一階...
消失逾40年的台鐵經典懷舊列車—藍皮柴油客車，下半年將隨著國家鐵路博物館的第一階段開放復駛。（本報資料照片）
消失逾40年的台鐵經典懷舊列車—藍皮柴油客車，下半年將隨著國家鐵路博物館的第一階...
消失逾40年的台鐵經典懷舊列車—藍皮柴油客車，下半年將隨著國家鐵路博物館的第一階段開放復駛。（本報資料照片）
台鐵便當曾到日本參加鐵路便當大賽，國家鐵道博物館籌備處去年到東京展出「搭火車，品...
台鐵便當曾到日本參加鐵路便當大賽，國家鐵道博物館籌備處去年到東京展出「搭火車，品台灣：台灣鐵路便當物語」時，鐵道便當職人李玉霞（左）與曾採訪她的日本「鐵路便當之旅」監修櫻井寬（右）合照。（文化部提供）

台鐵 觀光 牛排

上一則

南非逕行更名台駐處 台外交部：嚴正抗議

延伸閱讀

旅遊／漫遊奈良 餵神鹿賞古蹟

旅遊／漫遊奈良 餵神鹿賞古蹟
好萊塢汽車旅館 獲提名文化古蹟

好萊塢汽車旅館 獲提名文化古蹟
好萊塢汽車旅館提名歷史古蹟 華人業主保留60年代風格

好萊塢汽車旅館提名歷史古蹟 華人業主保留60年代風格
大型零排放商用卡車ZM北美總部 落腳芳塔那

大型零排放商用卡車ZM北美總部 落腳芳塔那

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
馬英九基金會邀請奧運金牌馬龍（前左二）在內的中國學生團訪台。圖為學生團到淡水滬尾礮臺觀光，前總統馬英九（前右二）也現身一同聆聽導覽人員解說。（記者林伯東／攝影）

訪台中生脫口「中國台北」涉違規 馬英九遭台移民署約談

2025-03-10 01:57
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
台灣賴清德總統13日在國安高層會議後舉行記者會，首次界定中國為「境外敵對勢力」，並宣布將恢復軍事審判，以防堵中方對台灣軍人的滲透。（記者潘俊宏／攝影）

賴清德：中國是台灣境外敵對勢力 國台辦回應

2025-03-14 02:30

超人氣

更多 >
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬
買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」

買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」
「哪吒2」日本上映 觀眾全是中國人 原因曝光

「哪吒2」日本上映 觀眾全是中國人 原因曝光
血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤

血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤
星宇被爆險釀開航「首起墜機」張國煒震怒開除正副駕駛

星宇被爆險釀開航「首起墜機」張國煒震怒開除正副駕駛