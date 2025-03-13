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台校園去蔣 中原大學「中正樓」改名惹議 校友：沒必要

記者許維寧、翁唯真／綜合13日電
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中原大學前天公告稱奉權責單位指示，將校內中正樓改名為智信樓，引發討論。據了解，該案源於行政院要求各校清除威權象徵。(記者翁唯真／攝影)
中原大學前天公告稱奉權責單位指示，將校內中正樓改名為智信樓，引發討論。據了解，該案源於行政院要求各校清除威權象徵。(記者翁唯真／攝影)

中原大學前天公告，稱奉權責單位指示，將校內中正樓改名智信樓，引發討論。據了解，該案起源於行政院及轉型正義處在去年11月會議上，決議威權象徵應予處置，教育部則在今年1月召集高中以上學校召開座談會，要求各校辦理清除威權象徵等法定任務。

根據教育部統計，目前教育部部屬機構、高中以上學校有81校、105項威權象徵，其中像是蔣公銅像，或建物以中正、介壽等命名等。如成大光復校區、台師大公館校區均有中正堂，北科大設立中正紀念館，如嘉義中正大學、北市介壽國中更直接作為校名。

至於以「中正」、「介壽」為名的學校，是否會要求更名？教育部表示，清除威權象徵僅為校內建物名稱、銅像等，不涉及校名和路名。

學生對改名的反應不一，有的人認為不用改，有的人覺得中正2字與中原關聯不大，根本不會聯想到威權，不說還不知道改掉了。校友則對此議論紛紛，普遍覺得沒必要且沒意義，「跟蔣中正無關，何來去中正化？」

校方說，一切程序皆依法行政。將一秉基督愛世信仰，以智慧慎用科技與人文的專業知識，持續在教育領域堅守崗位砥礪前行，此亦為智信樓命名初衷。

內政部從2022年起，即針對設有威權象徵的教育部部屬機構、學校進行為三次追蹤調查，其中中原大學曾回覆內政部，中正樓是舉辦大型集會、藝文活動的場域，不具威權象徵和意涵，也以此回覆教育部。不過行政院人權及轉型正義處去年11月8日召開加速威權象徵處置進度工作會議，拍板依歷次會議決議執行，處置威權象徵。

校內中正樓更名討論提案文件也提到，教育部1月10日又召集校園尚有待處置威權象徵列管的學校召開座談會，重申落實轉型正義及清除威權象徵，要求各校辦理清除威權象徵的法定任務。為配合政策，中原大學才於校務會議中提案將中正樓更名。

除了中原大學外，台師大也有中正堂，政大則是中正圖書館。台師大表示，中正堂外已設立公告，說明成立的歷史背景，是因1975年蔣中正逝世，行政院擬定相關辦法令全國各地興建紀念館、鑄造塑像，學生會等均知情，未來規畫中正堂原址將興建國際教學大樓；政大則說，尊重轉型正義精神，將依照政府政策綜整師生與校友意見，審慎評估處理方式。

教育部表示，清除威權象徵是依促進轉型正義條例規定辦理，於今年初召開座談會了解各校現況及依法辦理的困境，提供校際交流及必要協助，對於學校配合國家轉型正義政策更名，給予肯定和支持。

又促轉會任期屆滿後，目前由內政部主責清除威權象徵，內政部日前也宣布，鼓勵縣市政府、學校以移除或改名等方式處置公共建築中的威權象徵，可提供每件最高10萬元台幣(約3000美元)補助。

教育部 內政部

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