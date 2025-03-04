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麥當勞性侵案 加害人非富二代 狼主管求撤告私訊全曝光

台灣新聞組╱台北4日電
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麥當勞性侵案，加害主管與受害少女的私訊對話曝光；示意圖。(本報資料照片)
麥當勞性侵案，加害主管與受害少女的私訊對話曝光；示意圖。(本報資料照片)

連鎖速食品牌「麥當勞」去年12月爆出17歲的小茹打工，卻遭主管性侵長達一年後不幸輕生的事件，當時一度傳出涉案主管為家境優渥的富二代；近期鏡週刊報導指出，該名主管其實背景單純、家境小康，全案也進入收尾階段，檢方逐漸拼湊出小茹與加害主管對話。

根據鏡週刊報導，一名熟識涉案李嫌主管的讀者指出，李的家庭背景單純，家境為小康，在北部的技術學院肄業，2011年加入麥當勞打工賺取生活費，他的個性嚴肅話不多。至於為何會被點名是麥當勞大股東的富二代，認為其實網友因為「同姓聯想而已」。

士檢也根據兩人的手機通訊內容還原小茹生前狀況，小茹2022年8月到麥當勞打工，去年2月離職後，在朋友鼓勵下到士林警分局報案，三周後向麥當勞舉發李嫌，麥當勞也在5月時完成內部調查，並且將李嫌開除。

遭開除後，李嫌不僅丟了工作，也面臨法律追訴，他傳訊息給小茹表示，「我已沒了工作，我也回不去了，也不會回去，所以想解決此事」，小茹則回應「此事？工作的事？對我性侵的事？」李嫌隔天才又繼續說「妳想如何才能結束？」。

小茹回稱，「如何才能結束？你指的是哪件事情結束？」這時李嫌才明講是「撤告部分」，小茹則說「你在對我性侵時就沒有想到有今天嗎？你想要怎麼談和解？」訊息中，李嫌並沒有積極辯解，並帶有默認的意味。

對於此事，台灣麥當勞董事長李昌霖在上月19日也首度發聲，透過公開信承諾員工，「我們要用持續的行動證明，麥當勞是能讓大家安心工作的地方，這不是口號，更是絕不妥協的最高指導原則與終極目標。」同步策定全新三大安心作為，包括加強監督機制、增加監視器涵蓋率與強化性平教育。

麥當勞

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