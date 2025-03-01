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新聞評論／四接環評粗暴闖關 譜寫葬送環保美好歲月的哀歌

聯合報社論
基隆協和電廠改建「第四天然氣接收站」（四接）案環評，在衝突中粗暴闖關，環團感嘆：「為守護環境奮戰的美好歲月已一去不返！」（本報資料照片）
基隆協和電廠改建「第四天然氣接收站」（四接）案環評，在衝突中粗暴闖關，環團感嘆：「為守護環境奮戰的美好歲月已一去不返！」（本報資料照片）

基隆協和電廠改建「第四天然氣接收站」（四接）案環評，儘管破壞海洋環境及危及基隆港的爭議不斷，最後卻由17名環評委員一致同意通過。當年曾成功阻擋國光石化案的彰化環保聯盟前理事長蔡嘉陽，不禁沉痛感嘆：「為守護環境奮戰的美好歲月已一去不返！」

台灣環保運動曾歷經數十年的光輝奮戰，到如今，為何只剩一曲哀歌？說穿了，四接環評在衝突中粗暴闖關，除暴露民進黨政府能源政策錯誤的三大矛盾，也揭露台灣所謂「環保團體」已深陷這些矛盾構築的「死亡閉環」中。解不開矛盾，就只能低唱哀歌。

民進黨政府硬推四接，根本原因就是其「非核家園」能源政策徹底失靈：想取代穩定價廉的核能，但光電、風電等綠能卻趕不上需求，更爆出各種自肥及貪瀆弊案，以致燃煤發電雖爆量排碳，仍得硬著頭皮開下去。其結果，就是去年火力發電量占比已高達79.7％。

台灣既要維持經濟部所稱未來十年年均2.8％的成長，加上全球AI科技競逐需要大量用電，又要同步達成2050「淨零碳排」目標，實是不可能的任務。在再生能源無法提升下，賴政府又死命抗拒核能，便造成火力發電獨大的畸形能源結構矛盾。事實上，就算「四接」犧牲生態敏感的外木山海域無所謂，並如預估在2032年順利運作，仍無法應對屆時北東用電逾300萬瓩的缺口。同時，更為台灣帶來深深影響國安的第二大矛盾：自陷能源危機。

最近結束大選的德國，即歷經了最值得台灣殷鑑的血淚教訓。德國曾經擁有多元豐沛的能源供應，搭配強大的工業科技，在前總理梅克爾執政時迎來高光時刻。誰料，因為2011年的日本福島核災，梅克爾政府驟然拍板2022年全面廢核，從此不幸掉入「自廢武功」的能源戰略陷阱。

其後果，首先是能源價格失控：人民飽受高電價之苦，工業用電價格也讓企業成本高升，許多大型企業外移。其次是自曝體質脆弱：德國原以為能倚靠價廉的俄羅斯天然氣取代核能，未料俄烏戰爭爆發、波海北溪天然氣管線遭惡意炸毀，只能被迫採購更昂貴的美國天然氣。反觀核能占比世界最高的法國，仗著18座核電廠、56部反應爐，不僅得以享有全歐最低電價，並保有在核能產業鏈及核廢料處理科技的高度競爭力。

台灣當前處境，遠比德國險峻。台灣地處孤島，沒有鄰國可供輸電力。即使經濟部規畫的三個天然氣接收站順利完成，只能使天然氣安全儲備天數從現有八天提升為14天，這是非常脆弱的安全存量。何況，一旦台海危機升溫，這些天然氣接收站勢必成為中共軍事封鎖或打擊的首要目標。這種「將能源命脈暴露在衝突熱點」的決策，完全違背風險管理原則。

第三大矛盾，也是這次四接環評最弔詭之處：許多過去積極強勢的環保團體，近年陸續被民進黨「收編」，不斷配合政府意志行事，這回竟集體缺席。當環保團體變成政治上的「深綠」，他們的專業良知及環境倫理，也就讓位給了政治。也難怪，環運先驅蔡嘉陽慨嘆，「為守護環境奮戰的美好歲月已一去不返」。與「環團綠化」相映的，則是學者專家集體噤聲，集體放棄抵抗。

四接環評現場爆發衝突，最後卻全票一致通過，這個荒謬場景也反射出台灣公民社會的危機。當能源政策被「主流環團」簡化成非核的虛假道德，環境正義被改寫成替執政者背書的說詞，這些環團還有什麼存在的正當性？

天然氣 德國 民進黨

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