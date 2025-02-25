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紓解急診壅塞 衛福部祭3策2方向 急診醫學會：執行困難

記者沈能元、黃婉婷／台北25日電
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急診壅塞程度前所未有，衛福部24日緊急邀請醫學中心、急診醫學會開會討論因應之道，決議短期三大強化因應策略，及中長程二大改革方向。(記者潘俊宏／攝影)
急診壅塞程度前所未有，衛福部24日緊急邀請醫學中心、急診醫學會開會討論因應之道，決議短期三大強化因應策略，及中長程二大改革方向。(記者潘俊宏／攝影)

多家媒體揭露醫學中心急診壅塞與加護病房滿床的醫療危機，行政院長卓榮泰昨天一早要求衛福部提專案報告。衛福部昨天第三度召開應變會議，公布短期三大強化因應策略及中長程二大改革方向，醫界對此悲觀看待，認為因應策略倡議許久，但執行困難，在眾多急診醫師群組也引來諸多批評，有些同業直批部長邱泰源為家醫科醫師，根本不了解急診生態。

春節前開始出現急診壅塞問題，衛福部於2月8日、13日及昨日陸續召開三場會議，擬定三大短期因應策略，分別為醫學中心強化院內病床調度、加強區域醫院聯防機制、強化民眾分級就醫資訊。兩大中長程改革方向為強化護理人力整備及鼓勵醫院投入急重症，研議健保調整給付。

衛福部長邱泰源表示，目前急診平均每日來診量約2萬5000人次，高於去年平均1萬8000人次。次長林靜儀指出，急診壅塞狀況以醫學中心為主，各醫學中心待床中位數平均為55至65人，特定幾家醫療院所則持續超過100名急診患者等待病床。由於七成以上急診患者不是急迫個案，地區和區域醫院待床狀況沒那麼嚴重，希望民眾落實分級醫療。

針對中長期護理人力短缺問題，邱泰源指出，自去年3月1日起公告實施醫院三班護病比制度，依行政院核定護理人力12項策略計畫獎勵，今年編列公務預算約66.85億元台幣(約2億美元)，積極留任醫院護理人力。

對於衛福部因應策略，急診醫學會秘書長李智晃表示，三大短期因應策略倡議許久，但執行有其困難，導致執行多年沒什麼效果。

李智晃說，目前期待強化護理人力及健保調整給付，期望政府挹注更多資源，健保署盡速修正支付標準，讓政策得以落實。

新光醫院副院長洪子仁指出，衛福部希望醫學中心強化院內病床調度，但醫院各專科病床、照顧人力均有固定配置。另外要求醫學中心將病人下轉至區域醫院，但不少民眾有赴大醫院看名醫的迷思，「病人寧願躺在台大醫院、新光醫院的急診走廊，也不願意離開」，政府有必要擬定強制措施。

行政院發言人李慧芝表示，本次流感季，腹瀉及重症等併發症狀就診人數及確定病例眾多，數量為過去9年的數倍之多，卓榮泰特別感謝第一線醫護人員辛勞，並請衛福部對外說明政府的因應及整備情形。

衛福部於會中表示，將持續協助醫院進行醫護人力、病床調整及轉診分流機制。

彰化秀傳急診醫學部總監黃炳文則認為，應應策略及改革方向內容空洞，淪為口號，相當不以為然，他指出，政府應該以公權力落實分級醫療，例如，調高急診掛號費、部分負擔，從現行台幣1000元調高至台幣2000以上(約30美元調至61美元)，台灣民眾才會有感。

台北市醫師職業工會秘書長、現任急診主治醫師陳亮甫認為，可以理解改變是需要時間，但此刻急重症醫療人員需要看到的時間表，而不是似曾相識，卻又無比遙遠的「研議」說詞。

「急診醫師碎碎唸」透過社群發文表示，急診室爆滿早已不是新聞，但政府不願面對真正的問題，包括調高健保費率、從健保改革制度下手，只會開會研議，最後是紙上談兵，只是不斷削弱醫療體系的承受能力。

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