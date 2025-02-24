台加護滿床 護理師連上班13小時「用生命在跑 做到想哭」

護理師在社群平台留言，上班超過10個小時已成日常。不少護理人員因身心疲累而陸續離開職場；圖為病人推進醫院開刀房，示意圖。(記者邱德祥／攝影)

急診塞床，一位難求。一名護理師在社群平台提醒民眾這段時間務必顧好身體，因為加護病房（ICU）滿床，許多重症患者即便有背景也進不了，只能在未具備健全設備的普通病房接受ICU處置，她說「我已連上13小時的班，有時做到很想哭」。

「晚間11時30分值班至下午一時半，已連上13小時班，且是用生命在跑，而非坐在辦公室的那種方式在上班。」這名護理師感嘆，台灣醫療崩潰了，不要不信，「今天我的病人已經是critical（嚴重）等級sepsis shock（嚴重敗血性休克），卻因為ICU沒床進不了，只能在無健全設備的病房做處置，手頭上還有其他9床病人」。

這名護理師透露，各大醫院都是ICU滿床，許多該進ICU的重症病患被迫到普通病房內接受處置，即便有家世背景也排不到，且病房護病比不對等，加上醫護離職潮導致人力不足，不少重症病患可能只能在急診或是普通病房等床，在漫長等待下，拖得愈久，救回機率就會大幅度下降。

護理師說，「有時真的做到很想哭，但是看著不處理又於心不忍」，除了為同事和所有醫療人員加油打氣，希望上位者能正視目前醫護比緊繃及滿床等問題。

護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜表示，新冠疫情 後，不少護理人員因身心疲累而選擇離開醫療崗位，今年過年後更明顯，急診壅塞已是常態，中央並未提出有效解方，連分級醫療也未落實，護理人員爆出走潮，最終影響民眾就醫品質。

紀淑靜說，台灣護理人力早已入不敷出，近10年全國護理人力每年平均淨增加5000人，但這幾年僅剩2500人，各家醫院每天都在招募護理人員，新血不足導致人力缺乏，職缺永遠補不完，中生代因工時過長而離職，最後只能靠資深護理師苦撐，但能撐到什麼時候？

台北市護理師護士公會理事長蕭淑代強調，台灣護理人員高流動率由來已久，原因在於薪資待遇、工作壓力、職場環境、人力配置不足等，勞務付出與所得完全不成正比。政府提出的夜班津貼、護病比調整等措施多流於形式，薪資結構若沒有合理調整，當然導致醫療量能持續崩壞，就醫品質大打折扣。

台北市護理師護士公會、中華民國 護理師護士公會全國聯合會重申，除了吸引年輕人投入，讓已出走的護理師回流則為關鍵，另設法接軌居家醫療，才能緩解急診病人壅塞情形。