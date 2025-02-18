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逾半台國中生有壓力外焦慮、失眠 比一般學生高出3.5倍

記者葉冠妤／台北18日電
兒福聯盟發布台灣青少年心理健康調查結果，5成以上的國中生承受著對未來的壓力，有16%的學生每周超過一次感到情緒低落。(本報資料照片)
兒福聯盟發布台灣青少年心理健康調查結果，5成以上的國中生承受著對未來的壓力，有16%的學生每周超過一次感到情緒低落。(本報資料照片)

兒福聯盟昨發布台灣青少年心理健康調查結果，5成以上的國中生承受著對未來的壓力，而這些感到壓力的學生出現情緒問題的比率，是未感受到相同壓力學生的2倍，出現焦慮、失眠等身心症狀的比率更高出3.5倍。

兒盟表示，沉重的課業負擔與未來迷惘，成為青少年心理健康危機的主要導火線。另一個可能造成情緒困擾的原因可能來自於社群，青少年每天使用社群的時間長達5小時，超過1/3的學生自覺沉迷於社群媒體，而這些學生出現情緒困擾的比率，較未沉迷於社群媒體的學生高出2倍以上。

兒盟調查指出，有16%的學生每周超過一次感到情緒低落，最常見的情緒困擾包括易怒、緊張、過度憂慮、害怕、無法控制焦慮，以及難以放鬆等。這些情緒問題進一步引發生理症狀，有近一成學生面臨每周超過一次入睡困難與頭痛等問題。

進一步追查情緒問題根源，發現因未來而感到壓力的國中生更容易出現情緒困擾，而這些學生出現情緒問題的比率是其他人的2倍，出現多重身心症狀的情形更高達3.5倍。

兒盟指出，家人支持較高的孩子，有情緒困擾、多重身心症狀的比率均僅為支持較低者的一半左右。而同儕支持較高的青少年，情緒困擾和多重身心症狀的比率也相對較低，證明良好的親子互動和同儕支持不僅能有效預防心理健康問題，還能幫助青少年在成長過程中建立自我認同，培養健康的心理與社交能力。

兒盟鼓勵家長要陪伴孩子運動，他們也釋出孩子可以使用的各項免費資源，期盼共同為青少年營造支持的友善環境。

心理健康 社群媒體 失眠

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