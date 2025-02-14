又怪刪預算？總統府暫停開放假日參觀 網：哭窮秀下限

綠營持續批評藍白刪除中央政府總預算，總統府表示，為因應立法院審議年度預算刪凍結果，自2月15日起，暫停每個月的「假日參觀」活動，但「平日參觀」仍照常開放。(本報資料照片)

綠營持續批評藍白刪除中央政府總預算 ，除各部會首長紛紛跳腳，總統府也對業務費被刪凍開第一槍；總統府昨天表示，為因應立法院審議2025年度預算刪凍結果，考量整體政務及業務基本維運，自2月15日起，暫停每個月的「假日參觀」活動，但「平日參觀」仍照常開放。

總統府表示，先向希望運用假日參觀總統府的民眾表達致歉，也歡迎大家運用平日蒞臨參觀。總統府這項決定，是府內針對今年度業務費被刪減、凍結後，第一項與民眾活動的決定；據了解，之前，行政院也曾因為立法院刪減業務費，停止行政院會後記者會手語服務，但是沒多久就以「 向台北市政府申請聽障溝通服務方案」為由，讓手語老師重回螢光幕。

總統府發布新聞稿表示，總統府建築為百年國定古蹟 ，為國內、外觀光 客熱門參觀景點之一。去年520後，總統府全面更新展場，推出「民主方舟：臺灣永續前行」常設展，及「超！台！漫！－漫畫裡的臺灣百味」特展。從去年10月19日重新開放民眾參觀迄今，參觀已達5萬人次。

總統府表示，尤其今年元旦假日當天，總統府大開放結合民主市集、動畫電影播映，及主題講座等活動，吸引大批民眾前來參與，並獲得廣泛正面迴響；元旦當天參觀高達9408人次，更創下近年單日進場人數的最高紀錄。

總統府表示，然而，立法院審議114年度中央政府總預算三讀結果，總統府業務費被刪減13%，並凍結70%；其中，被刪凍的預算包括：水電費、開放參觀、志工交通及誤餐費、警衛人員勤務費等，已大幅影響總統府開放參觀所需開支。

總統府強調，在預算解凍期限未明的狀態下，總統府仍須盡力維持各項政務及業務基本維運，更必須在有限的財源下，撙節調度各項計畫之預算配置，因此在預算尚未解凍前，將先行暫停假日開放參觀。

總統府針對業務費被刪開槍，有網友留言媒體表示：「有這種政府，每天造謠哭窮秀下限，沒有最扯只有更扯」、「乾脆關掉吧」、「不如總統府打烊好了」；也有網友酸：「請賴將幾千萬的BMW改成國產的納智捷，省油又省錢」、「沒預算？請總統府政務官主管全部坐捷運公車上下班」。