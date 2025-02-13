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李安電影啟蒙地 台南全美戲院走過75年將歇業 影迷尋回憶

記者萬于甄／台南13日電
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台南知名二輪戲院全美戲院3月2日結束營業，讓影迷相當不捨。（記者萬于甄／攝影）
台南知名二輪戲院全美戲院3月2日結束營業，讓影迷相當不捨。（記者萬于甄／攝影）

台南知名二輪戲院全美戲院傳出3月2日結束營業，影迷備感不捨。昨天適逢戲院75周年，近百名影迷共同切蛋糕慶生。業者表示，全美戲院不會真正結束，未來不排除與社區結合，轉型為展演空間。

全美戲院陪伴無數台南人成長，被譽為見證台灣電影發展史的戲院，連國際導演李安高中時期也常在此看電影，可說是他的電影啟蒙地，但難敵戲院多年虧損，在75周年前夕宣布拉下鐵門。

戲院經理吳俊誠說，幾乎一半的台南人，都來過全美看電影，但二輪票價僅140元台幣，每天放映3至4場，僅售出數十張票，每年虧損逾百萬元，加上疫情衝擊，經營更困難，不得不決定熄燈。

昨天75周年慶生會，國寶級手繪電影看板畫師顏振發、立委林俊憲等人也出席。顏振發回味說，「這是我發跡成名的地方」；林俊憲表示，全美乘載許多5、6年級生的記憶。

資深影迷也趕來陪伴戲院「過生日」，指小時候來看電影，一張票就能連看兩部，如今將結束真的很可惜，特地來找尋昔日回憶。

吳俊誠說，電影是一種很迷人的行業，自己身為電影人，戲院就是舞台，雖然戲院經營不易，二輪片更是所剩無幾，但全美戲院不會結束，相信戲院也像電影一般有著許多可能性，未來不排除與社區結合，成為更棒的展演空間。

市長黃偉哲對全美戲院結束營業相當不捨，指示文化局了解業者困境及協助，代理局長林韋旭希望能保留全美戲院及目前台南歇業中的戲、影院，再進一步思考如何協助轉型，華麗轉身。

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