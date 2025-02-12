流感、諾羅病毒肆虐…台急診滿床 有病患被迫躺地上急救

類流感、諾羅等兩大疫情肆虐，全台各大醫院急診人滿為患，部分醫院大廳也排滿急診待床患者。(圖／民眾提供)

上周類流感 患者就醫爆滿，累計18萬1995人次，創下10年來新高，加上諾羅病毒肆虐，造成各家醫院急診壅塞，就有急診醫師形容，患者多到沒有推床可用，有些插管患者只能躺在地板，有些人則躺在地上接受心肺復甦術，成為名副其實的「在地人」。

衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，春節 急診高峰落在1月30日（初二），當天全台急診就醫人數高達4萬5000人次，寫下有史以來最高紀錄，這也意味著急診壅塞情況嚴重，為此，2月8日緊急邀集各家醫學中心、各地衛生局開會協商對策，持續監測各院待床數字。

「今年春節期間急診狀況比往年嚴峻。」急診醫學會秘書長李智晃說，全台每家醫院急診均出現壅塞，待床人數激增，不管醫學中心或是或是地區醫院，急診等床的患者大排長龍，其中以台大醫院、林口長庚最為嚴重，嚴峻時待床數上看150人，待床超過48小時的患者占比恐超過兩成。

劉玉菁指出，各醫療院所年後陸續開診，上周平均急診降到2萬6000多人次，急診壅塞情況稍獲抒解，目前仍處於各家醫院院內協調的階段，無須衛生局調度。

不過，對於急診壅塞，李智晃並未樂觀看待，他指出，上周急診來診人數降低，但馬上又會回升，情況比往年嚴重許多，況且往年過年到夏季前為「待床旺季」，如果持續惡化，急診患者多到無床可用，需躺在地上接受急救的悲慘場景恐一再上演，呼籲輕症民眾不要往急診衝，依照分級醫療，循序就醫。

在疫情 方面，上周類流感就診人次18萬195人次，創近10個流感季同期最高。實驗室監測資料顯示，目前社區中的主要流感病毒株為A型H1N1。上周另新增128例重症病例、28例死亡，最年輕死亡個案為南部未滿10歲的國小男童。

該名個案於1月中旬出現發燒、咳嗽、有痰、流鼻水等症狀，隔天因40度高燒，意識不清、呼吸困難，被緊急送至急診，當時血壓偏低，檢驗證實感染A流。病情惡化，因流感併發敗血性休克，壞死性腦病變，多重器官衰竭，住院一周過世。