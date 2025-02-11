為收養罕病兒氣跑男友…單身醫：沒人比我更適合當他媽

歷經3多年行政程序，耗費十幾萬元台幣，王醫師去年成功領養「結節硬化症」病童柴柴。(圖／台灣結節硬化症協會提供)

是罕病兒，又是受虐兒，6歲「柴柴」出生17天遭生母虐待，被送至急診，治療時意外確診「結節硬化症」與多重障礙疾病，當時負責照顧他的某醫院王姓女醫師正準備新生兒專科醫師考試，異常忙碌，仍母愛大爆發，決定收養，歷經三年多冗長程序，去年法院判決兩人親屬關係，正式成為母子。

在收養審核過程中，王醫師與一名牙醫師相戀，雙方論及婚嫁，對方卻反對她收養「柴柴」。後來兩人陸續生了三個孩子，該牙醫師以為有自己的孩子，女友就會放棄收養的念頭，但王堅持己意，雙方多次爭執、吵架，男方選擇離去，迄今兩年多，不見蹤影，也沒給孩子撫養費。王醫師也成了獨自撫養四個孩子的單身媽媽。

王醫師表示，認養「柴柴」是一個緣分，也是心疼孩子的遭遇，如果送至機構或寄養家庭，勢必難以得到妥善照顧，而一般民眾怎可能領養有先天疾病的罕病孩童，不捨「柴柴」面對無數折磨，決定申請收養。

單身收養過程繁複，王醫師感受極深的無力感，在接受勵馨基金會親子 教育課程後，需面臨一連串的審查，一關又一關，取得合格的收養人身分後，進入出養媒配，此時不能指定等待出養的幼童，在社工建議下，勾選「智能不足」、「結節硬化症」等關鍵字，才順利媒合到「柴柴」。

王醫師說，從上課、審查、媒合、試養，到裁定出養，花了三年多時間，花了一、二十萬元台幣行政費用，那是自己對「柴柴」有愛、有心，才能堅持下去，換成其他單身者，在面對冗長程序、昂貴的行政費用，可能早被嚇跑了。

對於單身收養所遭遇到難處，王醫師相當不滿，她表示，政府每年投入龐大經費補助不孕夫妻人工生殖，但對於單身收養，非但沒有補助，也無誘因，反而設下層層限制，難怪想領養孩子的愛心民眾不少，等待出養的孩子眾多，但最後順利媒合的案例卻少之又少。

在冗長的收養程序中，法院簡易庭裁決是最後一關，當時書記官問「一個單身女生同時撫養四個孩子，真的沒有問題嗎？」，王醫師義無反顧地說「沒有人比我更適合當柴柴的媽媽」，因為「柴柴」出生後，幾乎都是由她照護，感情濃郁，已無法割捨。

「柴柴」罹患結節硬化症，需每天餵藥，一旦停藥，癲癇可能復發。孩子只有一個腎臟，必須多喝水，避免泌尿道反覆感染，比一般的孩子得花上數倍的心力。

在結節硬化症協會活動現場，看著台上正在講話的王醫師，柴柴大喊著「媽媽」，聲音稚嫩可愛，王則輕聲回應著「乖乖，再等一下」，從病人變成家人，這對沒有血緣的母子已寫下台灣醫界傳奇。