黑白集／加收750元審查費 NCC邊停擺邊搶錢 低估民怨

國家通訊傳播委員會（NCC）加收台幣750元審查費惹民怨。（本報資料照片）

因人事案卡關不斷宣稱將「停擺」的NCC，去年悄悄規定，民眾「自國外攜帶或進口的射頻器材」須收取每件台幣750元「審查費」，新規定今年2月上路。公共政策平台上反對此政策的連署，一天就達標，可見民怨之深。

這項政策離譜之處是，即使僅一、兩百元的商品，也大小通吃，毫無例外。那些跳過代理商自國外網購商品的消費者，便首當其衝。這也令人不解，NCC到底是真怕那些網購藍牙耳機或自拍棒造成「國安危機」，或是想圖利代理商？

NCC聲稱，審查費只是「反映行政成本」，還說「750元檢測 費很便宜」。事實上，所謂的「行政成本」，根本無關檢測，只是「審查切結書與型錄」，確認輸入產品是否合乎規定而已。公務人力用來做這麼簡單的事，對得起公帑嗎？

「一件750元」行政成本如何算出，無人知曉。難道NCC會多聘幾百個人「建檔比對」？說穿了，就是以「檢測」之名，對網購、自購產品加徵貨物稅或關稅 ，要民眾承擔費用。這是名副其實的「搶錢」政策。

去年NCC人事案卡關，民進黨 立馬宣稱「NCC將停擺」、「影響有線電視換照」、「新款手機無法賣」。但這個搶錢決策，卻趕在去年7月底NCC委員任期屆滿前拍板。人事案迄今難產，政府真的在意的顯非NCC是否停擺，而是代理商利益能否確保。(轉載自聯合報)