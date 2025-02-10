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環保葬接受度攀高 新北升格後成長10倍

記者李定宇、林麗玉／綜合10日電
新北三芝櫻花生命園區背山面海、景致優美，推廣骨灰植存方式的環保葬，2013年4月22日世界地球日落成啟用。（圖／新北市民政局提供）
新北三芝櫻花生命園區背山面海、景致優美，推廣骨灰植存方式的環保葬，2013年4月22日世界地球日落成啟用。（圖／新北市民政局提供）

藝人大S日前猝逝，家屬為她選擇樹葬回歸自然，近年環保葬愈來愈夯，樹葬、海葬、植存等都是選項，新北市民政局也推廣身後關懷計畫，在世時填寫意願，讓家屬處理更有方向感。為推廣環保葬，若將親友骨灰從櫃位移出，可獲鼓勵金。

新北市殯葬處指出，去年新北死亡數逾3萬人，火化後，有8%選擇環保葬，92%採取晉塔，即便環保葬還不是主流，但接受度有攀高，新北自2009年升格以來，統計至去年12月，樹葬及植存人數累計達1萬6352名、海葬有714名，相較升格前僅1571人植存、95人海葬，整體成長10倍。

樹葬與植存作法相似，但地點有異。植存是在政府劃定的特定綠化地點、花園或森林，將火化後的骨灰經研磨處理後納入土中，不立碑、不造墳、不記亡者姓名，供土地永續循環使用。

新北市金山環保生命園區引領全國植存環保葬風氣，法鼓山捐出金山宗教園區內一塊草地，與新北市政府合作創辦植存專區，民眾向新北市立殯儀館申請後，法鼓山會協助家屬執行植存儀式。聖嚴法師幾年前也以植存方式回歸大地，金山生命園區環保精神獲得許多人認同。

考量土地承受力，骨灰完全回歸大地需要時間，植存前須將骨灰經研磨處理後分裝在3個可被溶解的環保紙袋，金山環保生命園區的植存通常要等待3個月；三芝櫻花生命園區的植存、新店四十份公墓花樹葬則不用等候。

台北市殯葬處長張世昌觀察，每到掃墓時節，環保葬區氛圍格外溫馨，有家屬準備咖啡、速食來敘舊；也有孫子帶小提琴在葬區表演緬懷先人。

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