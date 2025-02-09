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台海外網購3C產品 NCC收750元審查費…挨轟流氓搶錢

記者王千豪／台北9日電
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國家通訊傳播委員會（NCC）日前修正規費標準，新增任何從海外攜帶或進口的「自用第二級電信管制射頻器材」需繳審查費750元，引發輿論炸鍋。民眾黨立院黨團總召黃國昌6日批評，NCC真的是正事不幹，幹起有牌的流氓。(本報資料照片)
國家通訊傳播委員會（NCC）日前修正規費標準，新增任何從海外攜帶或進口的「自用第二級電信管制射頻器材」需繳審查費750元，引發輿論炸鍋。民眾黨立院黨團總召黃國昌6日批評，NCC真的是正事不幹，幹起有牌的流氓。(本報資料照片)

台灣自海外購入配備WiFi、藍牙的3C、智慧居家產品郵寄到台，國家通訊傳播委員會（NCC）2月5日起都要收審查費750元(台幣，下同，約22.8美元)，民眾黨立法院黨團總召黃國昌批評NCC正事不幹，幹起有牌的流氓，立委黃健豪要求NCC主動撤銷。

立委葛如鈞接獲台灣民眾陳情，指從台灣購買海外或送修返台的藍牙產品，無論是藍牙鍵盤、滑鼠、VR眼鏡或無人機等產品，只要具備藍牙或射頻功能，都須繳納750元的審查費，而且該費用依數量累計。葛如鈞辦公室向NCC查證，獲得回覆表示：「本會近期確有修正『電信管理業務規費收費標準』」。

立委徐巧芯表示，從滑鼠到藍牙耳機、筆電、平板、無人機，NCC無一不對此暴力課稅，導致台灣人民要多花一筆錢，民眾還以為是漲價，其實是被政府收走了，而且NCC是偷偷修訂自己規費標準之後，開始搶錢的，如果在野不用最嚴謹的方式監督，全台灣的民眾恐怕就要無止境的被政府剝削了。

立委陳菁徽反問NCC，現在什麼電子產品沒有藍芽、沒有Wi-Fi、沒有無限傳輸功能，難道現在還買飛鴿傳書的工具嗎？號稱AI內閣的賴政府，怎麼會推出這種徒增成本，嚴重影響台灣民生的公告，超級不福國利民的政策。

曾任NCC委員的立委翁曉玲則說，NCC目前處於低度運作階段，像這種要從台灣民眾口袋拿錢、徵收規費的事，就算是有再正當的理由，都不宜現階段處理。更何況，在不分3C射頻器材的價格高低情況下，一律收審查費750元，確有不符比例原則的疑慮。

翁感嘆，這件事既然引起台灣民眾輿論反彈，建議NCC就從善如流，先廢止修正規定或暫緩實施，否則立院開議後，估計NCC會被叮的滿頭包。

黃國昌質疑，怎麼會在大過年以後，突然推出一個如此的擾民，而且從台灣人民的身上拔毛的錯誤政策，在立法院開議的時候，他希望行政院長卓榮泰必須給台灣國民一個清楚的交代。

黃國昌 無人機 民眾黨

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