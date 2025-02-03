歐洲向右轉 德媒：台灣為移民理想國、但要有點冒險精神

在歐洲多國政治局勢向右派傾斜的情況下，德國每日鏡報把台灣列為適合移民的亞洲國家。圖為台灣台北街頭。（路透）

德媒「每日鏡報」近日在一篇報導中，探討歐洲極右翼勢力抬頭下值得移居的國家，台灣因穩定的民主、低犯罪率、健全的基礎設施及友善技術人才簽證，被列為理想移居國之一。

德國 每日鏡報（Tagesspiegel）2月1日刊載報導「歐洲向右轉：四個值得移居的國家」（Rechtsruck in Europa: Vier Länder, in die man sinnvoll auswandern kann），探討在歐洲極右翼勢力崛起的背景下，哪些國家仍適合作為移民 目的地。

報導指出，近年來主張更嚴格移民政策的極右翼政黨在歐洲多國迅速崛起，除了德國「另類選擇黨」（AfD），法國「國民聯盟」（RN）與義大利「兄弟黨」（Brothers of Italy）影響力持續擴大，芬蘭與瑞典的政治光譜也向右傾，使得民主國家的移民選擇逐漸萎縮。

面對這樣的趨勢，每日鏡報列舉冰島 、加拿大、烏拉圭及台灣為當前仍維持開放與穩定的推薦移居國家，其中台灣是榜單中的亞洲代表。

報導提到，冰島面對2008年金融危機時，民眾選擇支持左翼政黨，成功走出經濟困境，並維持強大的社會福利體系。冰島的醫療與教育系統受到高度評價，且根據全球和平指數（Global Peace Index），冰島近兩年被評為世界上最安全的國家，成為尋求穩定生活者的理想去處。

加拿大以開放的移民政策、全民醫療及高品質教育受到肯定，一直都是國際移民首選目的地之一，並擁有較低的犯罪率與社會包容性。然而，每日鏡報也指出，大量移民湧入導致住房壓力上升，加拿大政府雖近期調整移民政策，仍計劃每年接納約40萬名新移民。

在南美洲，烏拉圭因穩定民主政治及優美的海灘，被評為理想移居國家。報導特別提到，烏拉圭去年11月舉行總統大選，由中間偏左聯盟勝出。選舉過程平穩定、候選人無重大醜聞，競選活動也少見假新聞或極端主義言論，與近年許多國家日趨極化的政治與社會現象形成鮮明對比。

與烏拉圭同樣被認為是理想移居地的台灣，則是亞洲移民友善國家代表。

每日鏡報描述，台灣以夜市美食、熱情友善的文化聞名，並在全球自由度排名中長期位居亞洲前列。此外，台灣於2019年成為亞洲首個承認同性婚姻的國家，展現對人權與多元價值的高度尊重。

報導進一步提及，台灣的移民政策對國際專業人才相對友善，例如提供「就業金卡」（Gold Card），允許科技、數位產業等領域的技術人才獲得三年有效工作簽證。

此外，台灣擁有完善的基礎設施，包括全國鐵路網與準點運行的火車，交通便捷，醫療體系現代化，生活成本比德國更為親民，使台灣成為高生活品質的移居選擇。

然而，每日鏡報也指出，選擇台灣仍需具備一定的冒險精神，因為中國共產政權時而以戰爭威脅，時而揚言封鎖台灣。但這種情況自1949年以來一直存在，至今未曾真正發生過什麼（危險衝突）。