關稅、DeepSeek夾擊 台股開盤一度重挫千點

台股3日蛇年開紅盤補跌，開盤一度重挫逾千點，最低達到22502.2點，所幸在台積電跌勢未進一步擴大，指數跌勢收斂。（記者林伯東／攝影）

台股 3日蛇年開紅盤消化長假期間的市場訊息，開盤下挫728.7點，開盤指數2萬2796.71點，早盤一度跌逾千點，最低來到2萬2502.20點。台積電開盤價1065元，下跌70元、跌幅6.71%。

群益投顧表示， 台股1月22日封關休市至今日開紅盤，爆發兩大震撼彈：DeepSeek宣布以低成本開發出效能超越OPEN AI的大型AI模型，以及川普 宣布對加拿大、墨西哥與中國大陸等課徵關稅，導致美股震盪走弱。受到相關事件影響，預期台股近日將呈現弱勢震盪格局。主流類股觀察美國概念股、機器人概念股、高殖利率概念股、防禦型類股。

統一投顧表示，富台指從1月22日到2月2日期間跌幅2.33%，換算加權指數約跌548點至23,000附近。台積電ADR自1月22日到2月2日跌幅4.29%，換算加權指數約跌400點至2萬3125點附近。

在關稅戰與DeepSeek雙風暴夾擊下，今天台股蛇年開紅盤面臨近年最嚴峻的挑戰，財金部會進入備戰狀態，金管會緊盯這兩大事件對台股、產業面及供應鏈 等三大影響，並要求證交所需密切關注股市變化並落實管理機制。

昨天一早金管會證期局長張振山等一級主管，已聽取證交所、櫃買中心彙整九天春節期間，國際股市變化、國際政經情勢狀況，並要求證交所密切關注股市變化。金管會主委彭金隆日前在新春記者會上說，今年影響資本市場的變數中包括美國總統川普新經濟政策，他認為今年全球經濟情勢將有很大波動，「不確定因素將成為常態」。

總統府發言人郭雅慧日前表示，台美雙方長期在半導體等高科技產業領域上，互助合作且互信良好，關係緊密，共創雙贏，將持續關注美方政策，保持緊密聯繫與合作；行政院長卓榮泰日前指出，經濟部與相關部會正嚴密注意，緊急討論是否對產業界進行更多合作、協助計畫。

經濟部表示，將持續關注美方政策後續發展。對於台灣的晶片會不會成為下一個被川普盯上的目標？經濟部重申，台美是互信的民主供應鏈夥伴，也是商業上互惠的供應鏈夥伴，美國設計、台灣代工是台美雙贏模式，所代工的晶片是半成品而非最終產品，主要合作對象也是美商。

經濟部說，在半導體製造產能上，能夠更接近美國客戶與市場的對美投資，也由川普首任任期即開始布局，後續將與美方溝通合作，確保台美產業及國家利益互利發展。