去年45隻石虎慘遭路殺 歷年新高 全台僅剩600隻

南投縣農民踴躍參與友善生態給付，山區經常可見石虎活動影像。(圖／南投縣政府提供)

台灣瀕臨絕種的野生貓科動物石虎，近年保育意識提升，不過，苗栗縣府統計，去年縣內石虎路殺事件高達27件，比起前年18件大幅增加，石虎死亡紀錄更達31件，創下歷年新高。

台灣動物路死觀察網統計，近5年全台石虎路殺死亡數逐年提高，2020年18件，去年已高達45件，也是歷年新高。石虎媽媽、台灣石虎保育協會創會長陳美汀說，各地不斷新闢或拓寬道路，恐影響石虎生存。

學者研究，全台石虎族群數量推估為500至600隻，主要棲地集中在苗栗、南投等地。

苗栗縣農業處表示，去年苗栗縣石虎路殺27件，不明原因死亡2件、套索陷阱死亡2件，去年石虎死亡紀錄達31件，創下歷年新高；石虎路殺數量增加，研判為族群往外擴散，加上石虎辨識度提高，民眾通報數也增加。

農業部 生物多樣性研究所野生動物急救站統計，石虎救傷紀錄2022年22隻、2023年28隻、2024年26隻，救傷原因中，路殺、車輛撞擊仍排第一，去年共有9隻，其次陷阱受困5隻、犬類動物攻擊3隻。

野生動物急救站表示，近3年石虎傷亡數量持平，雖然友善石虎的農民、社區提高，但車禍路殺仍是石虎死因第一名，減少路殺仍待政府、民間共同努力。

陳美汀說，石虎辨識度提高，導致路殺通報數大增，這種說法有可能，但不斷開發道路、破壞棲地更嚴重；石虎公園附近的140縣道，路殺數已明顯減少，但各地新闢或拓寬道路，會加劇人虎衝突。

陳美汀舉例，也屬路殺熱區的苗栗128縣道，通霄鎮烏眉國中、國小路段剛完工，居民還希望繼續拓寬其他路段，都會帶來威脅。