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黃仁勳招待高身價科技大老 一桌不到250美元

記者吳康瑋／台北19日電
輝達黃仁勳午宴。(記者黃晶琳／攝影)
輝達黃仁勳午宴。(記者黃晶琳／攝影)

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日再度發揮美食饕客的本性，在與去年夜宴台鏈時的同間懷舊台菜「磚窯古早味懷舊餐廳」，宴請超過35位企業級夥伴同樂，現場席開超過五桌，身價合計「破兆元」(台幣，下同)；根據供應鏈消息指出，這次「AI教父」午宴菜色比去年還要更豪華，也可以看得出他對台廠夥伴的重視。而大老們昨日午餐吃什麼、有哪些料理讓黃仁勳如此滿意，也引發市場關注。

事實上，黃仁勳這次快閃來台展開多天的緊湊行程，接連替合作伙伴封測大廠日月光投控旗下半導體製造解決方案供應商矽品新廠揭牌、拜會台積電總裁魏哲家，並於前天傍晚連續趕場，先替緯創小年夜活動站台，後來再移步到旗下台灣分公司尾牙發表精神喊話。而他昨日中午則力邀供應鏈夥伴齊聚。

據了解，黃仁勳此次共擺5桌的酒席來宴請好友，這次他除了把自己愛吃的菜，包括「豆酥鱈魚、蝦仁炒蛋、老皮嫩肉、芋頭米粉湯、筍絲控肉、蚵仔酥、豆酥高麗菜、麻辣臭豆腐、白斬雞、蛤蜊絲瓜」統統都點了一遍之外，也額外再新增「皮蛋地瓜葉，磚窯自製香腸、菜埔蛋」等料理，整體宴客等級全面提升，而去年每桌都擺有玉泉紹興酒一瓶200元，今年則換成每桌2瓶的「威士忌酒」。

這次單桌要價4520元、加上一成服務費，大約為4972元，再加上酒費3000元，每桌要價達7972元(約242美元)，較去年大幅升級。

黃仁勳 供應鏈 台積電

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