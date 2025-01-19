天際線漸消失…台北新高樓、豪宅獨享夕照 霸占景觀權

北市科住商宅 擋住觀音夕陽

台灣進入大都更時代，新建築集合各項容積獎勵長得大又高，帶來許多後遺症；從台北市北投士林科技園區的景觀豪宅霸占觀音山夕照、龍山寺背後長出高樓，到國父紀念館周邊解除限高禁令，都讓平民美景與城市天際線消失中。

雙溪濕地公園的觀景步道每到周末，總擠滿搶拍觀音山夕照美景的民眾，這裡原本能觀賞夕照、陽明山巒和基隆河匯入淡水河的景深，現在全被北士科一棟棟興建中的工地大樓阻擋。

「全台北市找不到第二個看觀音山夕照這麼漂亮的點了，美景卻全被未來的大樓用戶獨享。」荒野保護協會成員黃雍熙感嘆，當初市府規畫北士科時，他就在地景會議中示警，當地的景觀權可能被影響，會議主席回他「來不及，這些地都交給建商了」，還有官員說「看觀音山？哪裡都可以看」。

黃雍熙說，這麼美的景觀應是全民共享的公共財，為何變成豪宅建案「河景第一排」的行銷賣點？當初市府若將建商高樓區往後挪，學校等低矮的公共設施放在第一排，或許狀況不會這麼糟。

國定古蹟 龍山寺正後方陸續有新建案，先前要蓋一棟12層樓建築，因外牆景觀和龍山寺有明顯反差，被質疑破壞龍山寺的天際線，經協調把外牆改成白色，稍減對龍山寺的視覺干擾，這兩年又有建商要在龍山寺右後方都更，準備蓋31層大樓，讓不少信眾覺得不妥。

北市都發局與龍山寺協調下，建商同意降為25層樓，都更案已都審通過，但尚未動工。龍山寺董事長黃書瑋說，原本建商規畫大樓採暗色調，看起來如龐然大物，後來允諾將外觀改用黃磚色，讓大樓意象能盡量與龍山寺融合。

古蹟與歷史建築林立的大稻埕特定專用區，近來也冒出15層樓的危老都更規畫案，將在周遭成排的2、3層建築行列中高高凸起，都審會也已通過。

文資界指出，危老都更比一般都更對都市景觀更具殺傷力，之前危老都更案審查時，不必知會文資主管機關審議，等到蓋出來才知道，擔心會有更多文資旁邊長出高樓，盼文化主管機關訂古蹟保存計畫。

北市都發局科長謝佩珊說，現在兩種都更案都會通知文資主管機關會同審查，由於內政部 力推危老都更，且訂有容積獎勵，地方的都審會對於容積獎勵額度沒有裁量權，不能說刪就刪。針對古蹟周邊開發案，目前只能設法降低高度，再透過設計及調整立面色彩等，讓開發建築背景化，避免對古蹟周邊環境造成太大衝擊。

北市府官員表示，中央未訂景觀法，屢有居民與建商發生景觀權爭議，市府想介入無法可循，法院也無「法」參考判決。呼籲中央訂景觀法源，地方才能跟進訂自治條例，否則難阻景觀與天際線消失。