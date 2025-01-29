狐獴、鱷龜、袋鼠…農業部擬禁養955物種 各界反彈

禁令惹議 農業部擬新增955個物種列入禁止飼養輸入動物種類，其中包括狐獴（圖）、鱷龜，緬甸蟒暫不列入。（本報資料照片）

農業部 動物保護司日前召開修正「指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，擬新增955個物種列入禁止飼養輸入動物種類，包含狐獴、眼鏡凱門鱷、鱷龜等，引發相關團體不滿。農業部強調，還在討論階段，有共識物種才會優先實施。

農業部擬新增955個物種列入禁止飼養輸入動物種類，其中包括狐獴、鱷龜（圖），緬甸蟒暫不列入。（本報資料照片）

禁養清單主要是透過A（具有劇毒）、B（公共安全危害）及C（動物福利 議題）三項指標評估，其中包括眼鏡凱門鱷、獴科所有種、鱷龜科所有種、袋鼠科所有種等，緬甸蟒則暫不列入。例如僅40公分高、約3.5公斤重的小袋鼠，禁止理由是公共安全危害。

台師大生命科學系教授林思民表示，大多數專家委員均同意部分物種具有公共安全或動物福利風險，但伴隨風險存在應進行的是風險管理與飼主責任教育，而非直接禁止飼養。動保司將某些已經具有市場規模的物種，納入禁養名單，只會造成更多的地下貿易和非法飼養案件。

粉專「兩棲爬蟲萬事屋」版主徐偉傑建議，物種應分成不同安全等級，透過資格制解決問題，例如需付費參與不同等級考試，並經相應硬體審核或飼養計畫評估方能飼養。

台灣兩棲爬蟲動物協會理事長謝東穎表示，此案對寵物 業界、飼主等影響很大，一但上路，恐導致寵物棄養潮。

農業部擬新增955個物種列入禁止飼養輸入動物種類，其中包括狐獴、鱷龜，緬甸蟒暫不列入。圖為象牙白緬甸蟒。（本報資料照片）

動保司長江文全表示，風險分級管理措施尚在討論，包括有劇毒的、台灣環境不適合飼養或有動物福利之虞的、有攻擊性的，以上三指標涉及人畜共通傳染病、公共衛生和公共安全的部分，會優先納入考量。後續會與更多專家學者、飼主社群團體交換意見，有共識物種才會實施；而現有飼養者在完成申報後仍可繼續飼養，特定場域如動物園、展演場所等也仍可繼續飼養。

江文全說，本次名單的955種當中，有七成原已於前年貿易法修訂後禁止輸入，未來會針對禁止飼養的黑名單外，列出可有條件飼養的灰名單。