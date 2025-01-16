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華航董事長謝世謙73歲猝逝 疫情帶公司走過最艱困時期

記者黃淑惠／台北即時報導
現年73歲的華航董事長謝世謙（左）今驚傳心肌梗塞猝逝，昨才與工會簽訂團協。(圖／華航提供)
現年73歲的華航董事長謝世謙（左）今驚傳心肌梗塞猝逝，昨才與工會簽訂團協。(圖／華航提供)

現年73歲的華航董事長謝世謙今驚傳心肌梗塞猝逝，對此，台交通部已證實此事。事實上，謝世謙昨才與華航工會簽訂團體協約並進行合影，不料，今就傳出因心肌梗塞猝逝消息。

謝世謙領軍華航走過疫情海嘯衝擊，全球航空業都在裁員、減薪時，他力拚保住所有員工飯碗，逆境中華航繳出全球獲利最好成績單；他心思細膩照顧員工，為了華航的永續經營勇敢的提折舊，讓華航在解封後獲利能不斷衝高，今年寫下史上最好成績單，員工也拿下最好的年獎金。

疫情期間謝世謙告訴所有華航人，寒冬要來了，要全面警戒 「公司營運最怕沒有現金流」，疫情爆發後，客運幾乎歸零，他全力保住所有華航人的飯碗，疫情天災不可逆，不能讓員工也失去依靠，當時透過政府紓困貸款，得以緊急應變，帶領同仁全力投入貨運市場，加上嚴格管控財務狀況，得以順利撐起公司，支撐到航空貨運大好。

一夕之間客運全部沒有了，飛機只能停在地上等客人，謝世謙全力調度貨機，甚至讓沒有客人的客機，也去載貨。如此，客機載貨的現金流入，可以涵蓋每天的變動成本，這樣，華航就能保命，氣可以拉長，而不是靠貸款撐下去。疫情之下，活下去是第一要務，華航不只是活下去，還繳出讓全球航空業都驚豔的好成績。

謝世謙身為華航董座，細數疫情下的變動，可見他一直都在第一線，與同仁同在，也提醒所有的同仁，不是每次大問題來時，都會有「小幸運」。對於華航個部分都提醒他們要像健檢一樣，把紅字（不健康的）部分抓出來，進行全面改善，全面強化各部門的SOP流程，要員工把平常要的小事都牢記內化在心中，讓工作流程更順暢。

華航各部門不斷的進行健檢，在解封後競爭力更強大，全力迎接疫後起飛的航空市場，2024年獲利更寫下史上最好的成績單。

疫情 貸款 紓困

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