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曾喊「天上掉下的禮物」前綠委鄭余鎮心臟病發 79歲病逝

台灣新聞組／台北15日電
民進黨前立委鄭余鎮7日凌晨因心臟病發於台大醫院逝世，享壽79歲。（本報資料照片）
民進黨前立委鄭余鎮7日凌晨因心臟病發於台大醫院逝世，享壽79歲。（本報資料照片）

民進黨前立委鄭余鎮7日凌晨因心臟病發於台大醫院逝世，享壽79歲。鄭余鎮2002年因與辦公室召集人王筱嬋發生婚外情，還稱對方是「天上掉下來的禮物」，遭民進黨開除黨籍，因此淡出政壇。鄭余鎮好友梅峯13日在臉書證實死訊。

鄭余鎮出身黨外政治家族，1980年，34歲的他當選北縣新莊市長。1983年、1986年、1989年，連續三次當選增額立委。民進黨成立後，他擔任社會運動部主任、北縣黨部首任主委。立法院改選第二屆立委後，1992年、1995年、1998年選戰，鄭余鎮鎩羽而歸，直到2001年底，才勝選重返立院。

當年王筱嬋因室內設計專長進入親民黨不分區立委楊富美團隊。不久即傳出王與同事相處有問題，親民黨高層有人規勸，楊富美將她轉介給其他幾位立委，包括親民黨林政義、國民黨立委孫國華、民進黨立委鄭余鎮等人，辦公室裝潢都由其操刀。王筱嬋隨之跳槽到鄭余鎮團隊，獲得辦公室召集人頭銜。因為鄭余鎮與章孝嚴辦公室同在立院中興大樓三樓，院內傳說，曾與王筱嬋傳出緋聞的章孝嚴要出門前，會請助理先到走廊上看看，避免和王狹路相逢。

2002年7月，壹週刊爆料，鄭余鎮與王筱嬋傳出緋聞，報導中引用兩人一起回到王位於大直住處的監視攝影畫面。18日晚間，王筱嬋與大樓管委會鬧上警局。由於她積欠28個月超過13萬元台幣(約3900美元)管理費，管委會將大門密碼更換。進不了門的王筱嬋，憤而將整組門鎖卸下，拆掉監視器，遭管委會控告毀損；王筱嬋反告對方將監視畫面賣給壹週刊，涉嫌妨害秘密。

30日，鄭余鎮立法院休會期間出國，妻子呂珮茵與妹妹鄭紅霓，一早進駐國會辦公室。正宮夫人出馬宣示主權，當然把緋聞熱度炒高。民進黨立法院黨團頗多同志看不下去，有人透露，先前姚嘉文、張博雅提名考試院正副院長，宴請立委時，鄭余鎮帶著王筱嬋出席，讓大家為之側目。還有人挖苦，沒想到政黨輪替後，連舊政府的緋聞也要概括承受。

民進黨 緋聞 心臟病

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