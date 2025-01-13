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五月天花蓮開唱 住房率僅6成 縣府：將有4萬人2億產值

記者王思慧／花蓮13日電
五月天即將到花蓮市、玉里鎮公益開唱，但目前住房率仍僅有6成，旅宿業者分析，可能因跨年演唱會剛過，加上那兩天是大學學測，後續又有9天春節連假，未能衝高人潮。(圖／相信音樂提供)
五月天即將到花蓮市、玉里鎮公益開唱，但目前住房率仍僅有6成，旅宿業者分析，可能因跨年演唱會剛過，加上那兩天是大學學測，後續又有9天春節連假，未能衝高人潮。(圖／相信音樂提供)

樂團五月天本月18、19日要到花蓮市、玉里鎮公益開唱，目前住房率僅有6成，旅宿業者分析，因五月天跨年演唱會剛過，加上那兩天遇上大學學測，後續又有9天春節連假，未能衝高人潮。但縣府保守估計，2天演唱會將帶來4萬人次，創造2億元產值。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，五月天剛在桃園辦完演唱會，「必須是鐵粉才會來花蓮」，不然住房率會更滿，應能到8成多。

張琄菡說，五月天這次在花蓮連辦2天演唱會，剛好是國中小放寒假前周末，會影響親子出遊意願；且演唱會下午4、5時開唱，火車到晚間10時都還有班次，部分歌迷選擇當天來回，不一定留下來住宿。但張說，無論如何，很感謝五月天願意來花蓮促進經濟，帶來正向力量。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐也很希望大家到花蓮走走，他說，演唱會那兩天正好是大學學測考試日，減少很多年輕學子來花蓮的機會。至於農曆連假，訂房雖有慢慢回溫趨勢，但目前住房率平均2成5，還有很多空房，主因連假長達9天，許多人選擇出國旅遊。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，五月天演唱會周邊蛋黃區住房率有6、7成，其他地方約3、4成。至於過年住房率，除夕前一周及除夕到大年初三約3成，初四較少，相較往年的7、8成，今年低很多，民眾可能還在觀望。

縣府觀光處長余明勲坦言，五月天原定11月初要來，當時預估吸引5萬人次，這次下修，主因靠近過年，很多人有出國規畫，加上五月天剛在跨年辦演唱會，熱度稍受影響，「實在是有點可惜」，希望實際情況會更好。

不過，演唱會場地旁東大門夜市攤商，業者仍增加4、5成備料，去年「相信音樂」採購花蓮名產送社福及弱勢團體，振興花蓮經濟，名產店業者準備千份大禮袋，名產消費滿1500元就送，想抓緊這波演唱會商機。

五月天「2024 Just Love It ! 一路向東」公益演唱會原定去年11月2、3日在花蓮登場，受到康芮颱風影響延期，改至1月18、19日舉行。15組卡司包括五月天、任賢齊、蘇慧倫、Energy、丁噹、告五人、宇宙人等。

五月天 觀光 跨年

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