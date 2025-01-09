我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬天不是林火好發季 但為何這次洛杉磯那麼慘？

習近平不去川普就職典禮？高階特使可能人選曝光

對比印度... 謝金河：台灣機場建設沒有展現企圖心

記者周湘芸／台北即時報導
桃園國際機場。(本報資料照片)
桃園國際機場。(本報資料照片)

桃園國際機場是台灣國門，財信傳媒董事長謝金河今(10)天在臉書以「台灣今年一定要做的一件事」發文，他直言，台灣的經濟力名列前茅，「但機場建設，我們沒有展現企圖心」。

謝金河表示，從李登輝總統時代開始，台灣一直在喊的亞太營運中心的口號，都是一張空頭支票，但這些年，台灣成為亞太轉運中心的目標似乎愈來愈具體可行。如果大家經常出國，應該可以發現桃園機場愈來愈繁忙，特別是轉機旅客愈來愈多。2023年桃園國際機場旅客有3535萬人次，轉機旅客625萬人次，2024年數字尚未出爐，但成長幅度會更驚人。主要原因是過去很多透過香港、上海、北京轉機的旅客改到桃園機場，特別是北美航線。

桃園國際機場角色變得更重要，謝金河說，但是桃園3期航廈發包，施工一波三折。在網上看到T3的示意圖，看起來很壯觀，但可能要到2027年才能啟用。

謝金河表示，他去年去印度，這趟旅程讓他對機場建設很有感，一開始是桃園機場跑道塞車，他在飛機上睡了一覺，以為已經到了曼谷，沒想到才剛剛要起飛。到了印度班加羅爾機場，這座由國際建築師設計的機場，令人對印度的印象改觀。

他說，台灣的超額儲蓄率已經到達16.7%，我們從來沒有善用超額儲蓄，領導者應想辦法擴大公共建設支出，尤其台灣資金回流，半導體產業興盛，台灣應該利用這個機會加大建設力道。當前國會亂象令人失望，但執政者仍可從加大建設台灣中突圍，「好好想想機場的建設！台灣的經濟力名列前茅，但機場建設，我們沒有展現企圖心！」

財信傳媒董事長謝金河說，台灣的經濟力名列前矛，「但機場建設，我們沒有展現企圖心」...
財信傳媒董事長謝金河說，台灣的經濟力名列前矛，「但機場建設，我們沒有展現企圖心」。(本報資料照片)
桃園機場第3航廈機坪工程。(機場公司提供)
桃園機場第3航廈機坪工程。(機場公司提供)

印度 桃園國際機場

上一則

墾丁遊客雪崩跌「創41年新低」 3旅店傳將熄燈

下一則

柯文哲決定抗告：「橘子」不是共犯、只是證人

延伸閱讀

預訂活動明顯增加 舊金山旅遊業今年可望恢復繁榮

預訂活動明顯增加 舊金山旅遊業今年可望恢復繁榮
湖北航空「雙樞紐」 天河、花湖機場吞吐量居中部第一

湖北航空「雙樞紐」 天河、花湖機場吞吐量居中部第一
日本關西機場遭不明男子闖入 跑道關閉1小時 影響多個航班

日本關西機場遭不明男子闖入 跑道關閉1小時 影響多個航班
iPhone印度市占率提升 鴻海受惠

iPhone印度市占率提升 鴻海受惠

熱門新聞

南投國姓九份二山近日梅花大爆開，其中九尖茶廠附近花開已逾8成，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境。（圖／九尖茶廠提供）

台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

2025-01-05 22:50
對王偉忠來說，生命可以改變重量，但靈魂改變不了。「我們愛臭美的，到老了還是要臭美，這個不要亂放棄。」(記者蘇健忠／攝影)

老就像秋天的風「處事慢了」 王偉忠立志：七十完全踰矩

2025-01-03 21:37
台北地方法院2日晚間裁定涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲羈押禁見。(圖／本報系資料照)

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

2025-01-02 11:20
台北市房價高。示意圖。(記者游智文/攝影)

台北房子誰在買？ 專家：6種職業年輕人快速增加

2025-01-05 12:51
微熱山丘鳳梨酥。(本報系資料照)

產地標「中國台灣」 微熱山丘澄清：中國經銷商重新貼標

2025-01-04 13:19
五百元改版話題，讓舊有鈔券的價值再次浮上枱面。(記者林澔一／攝影)

快整理抽屜…老鈔票身價不凡 能發筆小財

2025-01-03 18:25

超人氣

更多 >
萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
社安金入不敷出？退休族4招增加收入

社安金入不敷出？退休族4招增加收入
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼