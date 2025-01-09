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Nvidia台灣總部落腳北市一殯？ 黃仁勳：5月電腦展宣布

台灣新聞組／台北9日電
輝達執行長黃仁勳在CES 2025的專題演說中，展示與聯發科共同開發的NVIDIA GB10 Grace Blackwell 超級晶片。（記者簡永祥/翻攝）
輝達執行長黃仁勳在CES 2025的專題演說中，展示與聯發科共同開發的NVIDIA GB10 Grace Blackwell 超級晶片。（記者簡永祥/翻攝）

輝達（Nvidia）的海外總部落腳何處引發關注，輝達執行長黃仁勳表示，輝達在台灣員工很多，現有辦公室太小，因此必須解決這個問題，輝達正在尋覓合適地點，也許會在台北國際電腦展（COMPUTEX）上宣布一些事。今年COMPUTEX將於5月20至23日舉辦。此外，他說會返台出席輝達17日的尾牙，也不會錯過逛夜市的機會。

針對輝達與聯發科在GB10超級晶片合作，黃仁勳於美西時間7日的記者會指出，輝達與聯發科在多項領域都有合作，晶片一開始就很完美、性能優異、低功耗表現相當出色。至於與其他台灣廠商的進一步合作，黃仁勳說，可能在COMPUTEX再宣布其他合作計畫。

關於輝達台灣總部的選址，經濟部長郭智輝昨在立院經委會備詢，立委洪孟楷關切各縣市爭搶輝達，「搞得好像各縣市都在比武招親」，經濟部能否扮演積極角色？郭智輝說，曾向輝達表示經濟部可提供支援，但輝達表示已有一組人在台灣各地尋址，謝謝經濟部的關注。據經濟部了解，輝達設海外總部的條件，基本上需要三公頃土地，希望蓋三層樓就好，不要像一般ICT大樓一蓋十幾、20層樓，以及希望建蔽率大一點。

輝達持續投資台灣，目前該公司分別於台北與新竹各有據點，總共約有上千人，也已租下南港新辦公大樓多個樓層。對於日前傳出輝達青睞台北市第一殯儀館拆除後基地，黃仁勳表示，還沒深入了解，還問台灣媒體「這是好主意嗎？北市府知情人士也透露「不可能」。北市產發局目前積極盤點北市相關用地、資源提供輝達參考，南港、內科園區及768.5公頃新開發的北士科都適合進駐。新竹縣長楊文科則說，竹縣經由國立大學校長牽線聯繫黃仁勳，早就準備好土地，歡迎輝達到新竹設台灣總部。

桃園市府則在去年8月向輝達在台灣的窗口提土地規畫建議書，其中航空城優先產專區與青埔的亞矽創新研發中心最符合需求。新北市長侯友宜去年9月曾以視訊表達爭取輝達落腳新北的誠意與企圖心，經發局陸續提供新店、林口、淡水等土地資訊供輝達參考；民間則提供土城、中和、板橋用地做選項。

輝達（NVIDIA）規畫在台灣設立海外總部，經濟部長郭智輝（中）8日在台北受訪表...
輝達（NVIDIA）規畫在台灣設立海外總部，經濟部長郭智輝（中）8日在台北受訪表示，輝達執行長黃仁勳6月將在台北國際電腦展（COMPUTEX）告訴大家，以台灣何處做為海外總部。（中央社）

輝達 黃仁勳 晶片

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