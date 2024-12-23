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這家酒店師傅教病童做聖誕甜點 中山醫大兒童病房飄香

記者黃寅／台中即時報導
台中李方艾美酒店的甜點師傅23日化身為聖誕婆婆，到中山醫學大學附設醫院兒童病房，現場教病童們製作創意聖誕甜點。（台中李方艾美酒店提供）
台中李方艾美酒店的甜點師傅23日化身為聖誕婆婆，到中山醫學大學附設醫院兒童病房，現場教病童們製作創意聖誕甜點。（台中李方艾美酒店提供）

「哇，好漂亮，我做出來了！」聖誕節前，台灣台中李方艾美酒店的甜點師傅23日化身為聖誕婆婆，到中山醫學大學附設醫院兒童病房，現場教病童們製作創意聖誕甜點。過程中，病童們親自動手，製作屬於自己的甜點。當看到甜點逐步成型，不禁高興的叫出聲來。

台中李方艾美酒店行銷公關經理吳宛儒說，為了讓病童們吃得健康，過程中所有使用的甜點原料都經過精心挑選，包括紐西蘭進口奶油、日本紫羅蘭低筋麵粉和日本宮崎糖漬柚子等，都是天然無人口添加物的食材，確保品質與成分，也適合病童的飲食狀況。

她說，酒店裡的甜點師傅平日工作忙碌，但也想到住院的病童們處境需要關心，因此特別在聖誕前參與這項活動。許多病童的家長也同時參與活動，親子不僅能共同製作，還能嘗到自己親手裝飾的甜點，在聖誕節前能暫時忘記病痛，享受溫馨歡樂的親子時光。

中山醫學大學附設醫院兒童病房的醫護團隊對活動高度肯定，認為這有助於紓解住院病童的焦慮與壓力，並讓他們擁有一個難忘且溫暖的聖誕回憶，還能幫助孩子們保持樂觀的心態，促進康復。

醫院說，非常感謝李方艾美酒店與中山醫大附設醫院合作，讓病童在聖誕節前感受到來自社會的關愛與溫暖，並為他們的康復旅程增添一抹亮麗的色彩。

吳宛儒說，台中李方艾美酒店作為萬豪國際集團的一員，延續著萬豪以服務世界為理念的核心價值，並秉持著企業社會責任，以實際行動積極參與各類公益活動。非常高興能與中山醫學大學附設醫院合作，往後還會利用己身的力量，持續回饋社會。

台中李方艾美酒店的甜點師傅23日化身為聖誕婆婆，到中山醫學大學附設醫院兒童病房，...
台中李方艾美酒店的甜點師傅23日化身為聖誕婆婆，到中山醫學大學附設醫院兒童病房，現場教病童們製作創意聖誕甜點。（台中李方艾美酒店提供）
台中李方艾美酒店的甜點師傅23日化身為聖誕婆婆，到中山醫學大學附設醫院兒童病房，...
台中李方艾美酒店的甜點師傅23日化身為聖誕婆婆，到中山醫學大學附設醫院兒童病房，現場教病童們製作創意聖誕甜點。（台中李方艾美酒店提供）
台中李方艾美酒店的甜點師傅23日化身為聖誕婆婆，到中山醫學大學附設醫院兒童病房，...
台中李方艾美酒店的甜點師傅23日化身為聖誕婆婆，到中山醫學大學附設醫院兒童病房，現場教病童們製作創意聖誕甜點。（台中李方艾美酒店提供）
台中李方艾美酒店的甜點師傅23日化身為聖誕婆婆，到中山醫學大學附設醫院兒童病房，...
台中李方艾美酒店的甜點師傅23日化身為聖誕婆婆，到中山醫學大學附設醫院兒童病房，現場教病童們製作創意聖誕甜點。（台中李方艾美酒店提供）

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