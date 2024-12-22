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11萬人爭睹「魷魚遊戲」英熙娃娃公廁被人龍擠爆 網酸也是遊戲考驗

記者石秀華、徐白櫻／高雄即時報導
魷魚遊戲巨型英熙娃娃在高雄港灣展示，20日點燈活動官方宣稱吸引11萬參與，也因人潮擠爆，民眾抱怨無流動廁所，讓公廁擠爆。(記者劉學聖／攝影)
魷魚遊戲巨型英熙娃娃在高雄港灣展示，20日點燈活動官方宣稱吸引11萬參與，也因人潮擠爆，民眾抱怨無流動廁所，讓公廁擠爆。(記者劉學聖／攝影)

Netflix韓國原創影集魷魚遊戲第2季12月26日將上線，號稱全球最大的「英熙娃娃」20日在高雄港灣點燈正式展示，高市府同步舉辦粉紅派對，官方宣稱有11萬人朝聖，由於無流動廁所，公廁前人潮擠爆，網友貼文提醒「記得上完廁所再來」，有網友則酸「上廁所也是一種遊戲考驗」。

爭睹英熙娃娃的人潮擠爆，在公廁前出現排隊人龍的窘境，文化局今午表示，高雄流行音樂中心人員已預計今天下午進場增設流動廁所，另外一些廠商進駐空間的廁所也會開放給遊客使用。

PTT高雄版有網友昨晚貼文，陳述「魷魚遊戲」現場，開端連3次提醒要去現場參觀的網友「記得上完廁所再來」；原PO指出，現場很誇張，人超級多，卻沒有任何一間流動廁所，只有中心那兩間固定的男女廁，但不管男女都排．．．很長很久。

貼文引發人也在現場目擊公廁前人潮擠爆的網友回應，有網友指，排隊上廁所「也是一種遊戲考驗」、「增加遊戲性」、男廁目測排30個以上；有網友則抱怨「為何沒有流動廁所」。

為舒緩上廁排隊的人潮，流音中心人員預計今天下午會進場增設流動廁所因應。

魷魚遊戲巨型英熙娃娃在高雄港灣展示，20日晚間點燈活動官方宣稱吸引11萬參與。(...
魷魚遊戲巨型英熙娃娃在高雄港灣展示，20日晚間點燈活動官方宣稱吸引11萬參與。(記者劉學聖／攝影)
爭睹魷魚遊戲英熙娃娃點燈活動的人潮擠爆，在公廁前出現排隊人龍，網友抱怨為何未設流...
爭睹魷魚遊戲英熙娃娃點燈活動的人潮擠爆，在公廁前出現排隊人龍，網友抱怨為何未設流動廁所。(圖／取自PTT高雄版)
爭睹魷魚遊戲英熙娃娃點燈活動的人潮擠爆，萬頭鑽動，在公廁前出現排隊人龍，網友抱怨...
爭睹魷魚遊戲英熙娃娃點燈活動的人潮擠爆，萬頭鑽動，在公廁前出現排隊人龍，網友抱怨為何未設流動廁所。(圖／取自PTT高雄版)

魷魚遊戲

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