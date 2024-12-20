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9月才上路 「班班有鮮乳」政院喊卡 在野批農業部無能

記者黃婉婷、屈彥辰、林銘翰、李柏澔／台北20日電
「班班有鮮乳」政策因各界看法分歧，行政院長卓榮泰（左）決定從下學期起停辦。（本報資料照片）
「班班有鮮乳」政策因各界看法分歧，行政院長卓榮泰（左）決定從下學期起停辦。（本報資料照片）

繼「班班有冷氣」、「班班吃石斑」，執政當局新的班班之亂「班班有鮮乳」政策喊卡。行政院昨天宣布，由於各界看法分歧，經農業部向行政院長卓榮泰報告後，決定從下學期起停辦。

民進黨政府製造的「班班之亂」，鮮乳也不是第一次，無論是「班班有冷氣」、「班班吃石斑」，都是「目的良善」的政策，但在缺乏配套下，導致政策上路，狀況百出，班班有冷氣加重校園電費負擔，班班吃石斑更成班班缺石斑，上路九個月就草草收攤。

面對各種班班之亂，農業部顯然完全沒有學到教訓，班班有鮮乳政策上路三個多月以來，更是一變再變，一下子農業部長陳駿季說會研議改推鮮乳券，一下子又說要研議從每周供應兩次改為一次，學校也不用非得參加，上周更大張旗鼓找來全台各縣市政府代表開會。不料才過一個禮拜，政策卻突然說停就停，荒腔走板。

在野立委批評，賴政府草率執政，破壞政策初衷，不只無法照顧酪農生計，也讓上百萬學童成政策失誤受害者。行政院表示，政府照顧酪農的決心不變；農業部次長杜文珍說，政策停辦原因在於從各界得到的支持不足，會持續推動酪農產業的輔導跟升級。

為避免明年紐西蘭牛乳進口零關稅對台灣酪農造成衝擊，並協助學童獲得營養，農業部、教育部推出四年44億元台幣（約1.35億美元）的「班班有鮮乳」政策，今年9月上路後卻引發「鮮奶之亂」，包括冷鏈不足、配送不及導致執行困難，淪為「班班有保久乳」。

卓榮泰日前指示農業部蒐集地方政府意見，強調政府願提供經費，但要確保政策可執行，歷經兩周溝通，行政院18日下午舉行政策會議，正式拍板停辦「班班有鮮乳」。

行政院發言人李慧芝表示，家長與第一線教學單位對政策推動有很多意見，農業部、教育部持續蒐集意見溝通，但地方政府、產業或教育團體看法分歧，卓揆聽取農業部報告後，決定自下學期起停辦。

班班有鮮乳政策急轉彎，上路不到一學期喊卡，在野立委直指政府缺乏配套。國民黨立委萬美玲批評，將帥無能、累死三軍，政策倉促收攤，政府反將責任推給地方與家長，顯得傲慢且無擔當。

「好事卻被農業部跟教育部弄壞。」民眾黨立委張啓楷說，他贊成先喊停，等詳細規畫後再繼續。國民黨立委張嘉郡批評，「農業部長陳駿季應立刻下台負責」，農業部背信欺民，有何資格談論發展與未來。

農業部 教育部 國民黨

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