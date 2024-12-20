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全聯台中倉儲大火9死 疑電焊火星引燃保溫建材釀災

台灣新聞組／連線20日電
全聯興建中的台中大肚區倉儲物流中心19日大火，濃煙竄天，造成9死8傷。(記者黃仲裕／攝影)
全聯興建中的台中大肚區倉儲物流中心19日大火，濃煙竄天，造成9死8傷。(記者黃仲裕／攝影)

全聯公司在台中市大肚區興建中的倉儲物流中心昨天下午發生大火，30多名工人倉皇逃生。大火釀9死，其中7名為本國籍，兩名為外籍，另有8人受傷。

台中市消防局長孫福佑說，初步研判是工人在3樓施作電焊工程時，火星從樓梯間隙掉落地下室，當時樓層間有很多保麗龍，地下室正施作地板工程，有油漆和汽油的混合物，引發火勢、快速延燒。

全聯物流中心占地逾2000坪，地上四層、地下一層，總樓地板面積近8700坪，昨下午一時許發生火警時，有30多名本國籍、外籍移工正在作業，隨即朝各樓層逃竄，四散呼救。24歲越南籍阮姓移工疑不耐高溫與濃煙，逃至工地3樓東側窗戶後，一躍而下逃生，消防隊到場時，他倒臥工地一樓，送醫不治。

消防局陸續派遣48輛消防車、93名消防員前往搶救，還出動遙控無人機、穿越機、怪手等器材，協助掌握受困者、火場燃燒狀況，後續在火場四樓發現三名死者，包括47歲蔡姓男子、48歲陳姓女子及一名外籍男移工。

昨火場多達19名工人受困頂樓，消防局以雲梯車救出，根據工班回報，清點人數後仍有五名工人在三樓失聯，消防局出動怪手開挖，晚間7時許在3樓找到5名受困者，為同組水電工，已成焦屍。

台中地檢署襄閱主任檢察官林宏昌表示，已指派主任檢察官蕭擁溱、檢察官周至恒前往火場勘驗，保全證據，指揮烏日警分局偵查，是否涉有過失致死、過失傷害、公共危險等刑責需待火場調查報告出爐、訪查現場人員及證據才能釐清。

台中市政府將依建築法、職業安全衛生法與空氣污染防制法勒令停工，要求限期改善並裁罰，後續依火場鑑定報告釐清究責。

全聯表示，廠房仍在興建，現階段營運與生鮮供應不受影響，將協助營建廠商配合調查釐清起火原因。

全聯指出，大肚2廠倉儲建物施工地板使用高密度PS板，天花板則是採PU發泡劑，兩者皆為保溫用建材，最後會包上耐燃一級的庫板，並無任意堆放的保麗龍，皆為廠商施工的必要建材；由於目前仍在施工，建物尚未移交全聯，全聯已派員到場關切，並全力協助營建廠商配合相關單位調查。

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