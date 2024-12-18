我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

兩太空人受困國際太空站 返航再延至明年3月底

新聞評論／台南擬為賴清德軍師立銅像 國父銅像卻不見天日

重磅快評
台南市政府於七股區打造黃先柱紀念公園並豎立銅像，遭市議會國民黨團要求移除銅像，否則移送檢調。(圖／翻攝立委郭國文臉書)
台南市政府於七股區打造黃先柱紀念公園並豎立銅像，遭市議會國民黨團要求移除銅像，否則移送檢調。(圖／翻攝立委郭國文臉書)

「黃先柱比國父更偉大嗎？」，台南市議會國民黨團日前砲轟市府用公有地、花近千萬台幣公帑為台獨人士黃先柱設立紀念公園和銅像，涉及貪瀆圖利，要求恢復原狀，否則移送檢調，市府則以「合情合理」、「強化在地連結」置辯；姑不論是否成案，但台南的銅像爭議何其多，慰安婦銅像被拆，市府不聞不問，國父孫中山銅像深鎖倉庫，不見天日，市府的在地連結彷彿只連結到賴清德一人？

藍營質疑，許多市民根本不認識黃先柱，他生前任職於將軍漁港主任，常參與民進黨活動，將軍漁港營運虧損連連，只因他是賴清德總統的好友，就被認定對台灣民主有貢獻？而且，台南已有黃昭堂紀念公園，現在又多一座黃先柱紀念公園和銅像，台獨沒有成功，還敢歌功頌德？ 

針對藍營質疑，市府的說法奇特，指特色公園強化在地連結，合情合理，黃先柱對台灣民主發展貢獻卓著，深受地方肯定並獲頒總統褒揚令，公園重修後，地方人士認為偏遠地區難得培養出國策顧問，提出以黃先柱命名並立雕像，以紀念地方代表性人物；文化局並說，黃先柱家屬之前已表達會自付銅像經費，目前正協助處理。

不知道市民能不能認同市府的說法，但如果說黃先柱對民主發展貢獻卓著，那排在黃先柱前面、對台灣民主發展貢獻卓著的人士真不知凡幾？怎麼輪得到黃先柱？如果公園用地是黃家所捐，也許要立銅像還比較沒話說，但市府拿公有地蓋個人紀念公園，說是合情合理，但有沒有合法？

再者，真要說黃先柱對民主發展貢獻卓著，恐怕也只是對賴清德一人有貢獻；黃先柱系出新潮流，曾任民進黨台南市黨部主委，早年與賴清德相識，一路助賴征戰國大代表、立委與台南市長，號稱是賴的軍師，還曾擔任市長辦公室主任及有給職顧問；也因為和賴有深厚情感，今年獲聘為總統府國策顧問。市府說是為強化在地連結才設紀念公園，但怎麼看都是連結到從政各階段的賴清德。

台南市府獨厚黃先柱銅像，至少也要做到公平；黃先柱和賴清德交情好，就有在地連結，但國父孫中山創建中華民國，貢獻何止是黃先柱的千萬倍，10年前原位於湯德章公園的孫文銅像被獨派人士拉倒，之後就被市府放進倉庫，國民黨市議會黨團提案希望銅像能回到台南公園，文資審議會也通過移至園區內兒童科學館旁，怎料獨派人士說反對，市府就沒有下文。對照黃先柱，國父若地下有知，能不氣結？

還有民進黨執政後就不再談的慰安婦事件，全台唯一的慰安婦紀念銅像設於台南市忠義路、中正路口，但因土地遭法拍，今年9月間拆除，國民黨議員希望市府能提供綠地安置，市長黃偉哲嘴巴雖說譴責慰安婦事件，但又說銅像是私人設置，和市府要不要接受是兩回事；如果黃先柱銅像是家屬埋單卻能豎立公園，慰安婦銅像卻是私人財產，不便處理，還真不知道黃偉哲的標準又在那裡？(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)

賴清德 國民黨 民進黨

上一則

傳政院處長欺壓工友 還在「鄭文燦前官邸」幽會女下屬

下一則

新聞眼／救觀光降溫台海 賴政府實踐堆疊善意好時機

延伸閱讀

賴清德：不能忘記台灣有能力競逐太空

賴清德：不能忘記台灣有能力競逐太空
卓揆向賴清德借將 馬永成將出任政委

卓揆向賴清德借將 馬永成將出任政委
中國大規模演習 分析：要川普與台灣保持距離

中國大規模演習 分析：要川普與台灣保持距離
黑白集／南韓戒嚴綠叫好 尹錫悅遭彈劾賴清德怎看

黑白集／南韓戒嚴綠叫好 尹錫悅遭彈劾賴清德怎看

熱門新聞

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

2024-12-10 13:21
薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

2024-12-12 10:35
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
澳洲警方近日在雪梨機場附近公園叢林發現一包人體殘肢，死者證實是33歲中國移民李卓君（音譯），而她的丈夫、來自台灣現年33歲的陳家寶（音譯）目前仍失蹤。（圖／取自新南威爾斯州警務處官網）

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

2024-12-15 10:06
民眾黨主席柯文哲（中）今下午遭北檢提訊，隨後又乘坐轎車前往廉政署接受偵訊。（記者曾原信／攝影）

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

2024-12-11 09:51
有網紅發現台灣好市多販售年菜組合，英文介紹寫Chinese New Year，寄信反映後，好市多將之改為Lunar New Year。(擷自Facebook@盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK)

農曆新年Chinese改Lunar 台灣好市多：感謝各界寶貴意見

2024-12-15 11:16

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券
「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世

「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世