新聞評論／台南擬為賴清德軍師立銅像 國父銅像卻不見天日

台南市政府於七股區打造黃先柱紀念公園並豎立銅像，遭市議會國民黨團要求移除銅像，否則移送檢調。(圖／翻攝立委郭國文臉書)

「黃先柱比國父更偉大嗎？」，台南市議會國民黨 團日前砲轟市府用公有地、花近千萬台幣公帑為台獨人士黃先柱設立紀念公園和銅像，涉及貪瀆圖利，要求恢復原狀，否則移送檢調，市府則以「合情合理」、「強化在地連結」置辯；姑不論是否成案，但台南的銅像爭議何其多，慰安婦銅像被拆，市府不聞不問，國父孫中山銅像深鎖倉庫，不見天日，市府的在地連結彷彿只連結到賴清德 一人？

藍營質疑，許多市民根本不認識黃先柱，他生前任職於將軍漁港主任，常參與民進黨 活動，將軍漁港營運虧損連連，只因他是賴清德總統的好友，就被認定對台灣民主有貢獻？而且，台南已有黃昭堂紀念公園，現在又多一座黃先柱紀念公園和銅像，台獨沒有成功，還敢歌功頌德？

針對藍營質疑，市府的說法奇特，指特色公園強化在地連結，合情合理，黃先柱對台灣民主發展貢獻卓著，深受地方肯定並獲頒總統褒揚令，公園重修後，地方人士認為偏遠地區難得培養出國策顧問，提出以黃先柱命名並立雕像，以紀念地方代表性人物；文化局並說，黃先柱家屬之前已表達會自付銅像經費，目前正協助處理。

不知道市民能不能認同市府的說法，但如果說黃先柱對民主發展貢獻卓著，那排在黃先柱前面、對台灣民主發展貢獻卓著的人士真不知凡幾？怎麼輪得到黃先柱？如果公園用地是黃家所捐，也許要立銅像還比較沒話說，但市府拿公有地蓋個人紀念公園，說是合情合理，但有沒有合法？

再者，真要說黃先柱對民主發展貢獻卓著，恐怕也只是對賴清德一人有貢獻；黃先柱系出新潮流，曾任民進黨台南市黨部主委，早年與賴清德相識，一路助賴征戰國大代表、立委與台南市長，號稱是賴的軍師，還曾擔任市長辦公室主任及有給職顧問；也因為和賴有深厚情感，今年獲聘為總統府國策顧問。市府說是為強化在地連結才設紀念公園，但怎麼看都是連結到從政各階段的賴清德。

台南市府獨厚黃先柱銅像，至少也要做到公平；黃先柱和賴清德交情好，就有在地連結，但國父孫中山創建中華民國，貢獻何止是黃先柱的千萬倍，10年前原位於湯德章公園的孫文銅像被獨派人士拉倒，之後就被市府放進倉庫，國民黨市議會黨團提案希望銅像能回到台南公園，文資審議會也通過移至園區內兒童科學館旁，怎料獨派人士說反對，市府就沒有下文。對照黃先柱，國父若地下有知，能不氣結？

還有民進黨執政後就不再談的慰安婦事件，全台唯一的慰安婦紀念銅像設於台南市忠義路、中正路口，但因土地遭法拍，今年9月間拆除，國民黨議員希望市府能提供綠地安置，市長黃偉哲嘴巴雖說譴責慰安婦事件，但又說銅像是私人設置，和市府要不要接受是兩回事；如果黃先柱銅像是家屬埋單卻能豎立公園，慰安婦銅像卻是私人財產，不便處理，還真不知道黃偉哲的標準又在那裡？(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)