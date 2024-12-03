中龍鋼鐵等耗電三高產業 環團籲減少外銷、 零碳轉型

環團昨於立法院召開記者會表示，台中電廠一期燃氣機組明後年將完工運轉，中火煤電災民將面對政府無法履行「增一拆一」承諾的政策跳票，要求中火汙染圈內的中龍鋼鐵等耗電三高 產業，也應零碳轉型，尤其中龍鋼鐵應減少三成的鋼鐵外銷，減少褐色電力的使用與空汙排放。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳分析，近五年中龍鋼鐵就虧損三年，2023年的稅前淨損超過65億元(台幣，下同，約2億美元)、創新高，2023年中龍整體耗電量更超過25億度。然而經估算，中龍鋼鐵2023年間每耗用一度電力就會淨損2.6元，每一度耗電也會有113公克的廢棄物衍生，以及33公斤左右的空氣汙染 物。

趙慧琳說，中龍鋼鐵近年產品出口超過三成，要求中龍鋼鐵淨零轉型的第一步，就是應在短期內具體減產平均高達三成的鋼鐵外銷市場，中止出口才能止血虧損。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政說，台灣雖打著能源轉型口號，但從中火二期燃氣機組計畫來看，留下六部燃煤機組作為緊急備援，根本未履行當時「增一拆一」的承諾，政府為高耗能及高汙染產業一再提供便宜的電，讓內部成本外部化，這都是用人民的健康來換。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，天然氣每度碳排仍達燃煤的57%，對空汙的影響仍不小，在環境涵容各種毒物與廢棄物的能力是如此有限的情況下，控制這些工業的總體規模有其必要。

環團也預告，「1215台中抗暖化反空汙氣候集會」訴求，包含「一比一」中火等量煤改氣、逐年刪減購煤預算 、立院通過新版2028無煤中火主決議、中部縣市首長與議會支持2028無煤中火。