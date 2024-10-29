台灣中產階級消失中 富者愈富 吃掉中產財富8個百分點

民國80年與110年各分位家庭財富占比變化 製表／陳素玲

時隔30年，主計總處在4月底再次公布國人家庭財富分配調查報告，讓不少人心驚，尤其是兩個關鍵數字的增減，落實了長久以來大家的憂心。位於財富中間水準的族群，財富占比合計約三成，最有錢等級的財富占比則逾六成二。有錢人不只將窮人遠遠拋在後面，也吃掉中產階級的財富，造成相對貧窮感，所謂中產階級「返貧」現象在台灣出現了嗎？

主計總處調查結果顯示，相較1991年的調查，2021年台灣前20%富有家庭資產淨值是後20%的66.9倍，比30年前的16.8倍顯著提高，貧富差距持續擴大，其中更令人關注的是，位於中間水準的第三等分、第四等分財富占比合計30%左右，較30年前的38%，少了八個百分點，反觀第五等分財富占比從49.71%增加到62.68%，增加了12.97個百分點。一減一增，社會財富集中在最有錢的第五等分。

學者表示，「中產階級」定義，各國並無一致標準，會各自動態調整其社會認定的標準，也有人以OECD（經濟合作暨發展組織）使用的中產階級定義，即家戶或個人所得介於全體所得中位數75%至200%，稱「中產階級」。學者認為，若以主計總處此次公布家庭財富報告，位於第三、第四等分位相對貼切，與社會主觀狀況接近。

數據發現，資產財富往最有錢的家庭聚集。2021年第三等分位資產淨值是906萬元(台幣，以下同)，第四等分位是1581萬元，占比較30年前少了八個百分點。最有錢的第五等分財富占比則增加12.97個百分點、近13個百分點。也就是說，最富有的家庭不僅把中產階級消失的八個百分點吃掉了，也讓最低財富的第一、二等分位的財富占比更少。

學者指出，中產階級消失的後遺症包括：消費需求下降，進而影響經濟增長；加劇貧富差距，擴大收入不平等的怨懟，從而引發社會不穩定及政治動盪。