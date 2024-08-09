養貓明年納入登記 違者罰1.5萬元 已飼者給1年緩衝

家貓飼養者近年來大幅增加，農業部近日預告修正「指定犬為應辦理登記之寵物」草案，規定明年八月一日起，家貓也應辦理寵物登記。(記者胡經周／攝影)

愈來愈多台灣人飼養貓咪，甘願成為「貓奴」，根據台灣農業部 調查，推估2023年全台灣家貓數逾131萬隻，農業部近日預告「指定犬為應辦理登記之寵物 」修正草案，預計自明年8月1日起，家貓也應辦理寵物登記，違者可處3000至1萬5000元罰鍰。針對已經飼養家貓的飼主，則給予一年的緩衝期。

據農業部公布的2023年全國家犬、家貓飼養數量電訪調查推估結果，全台灣推估家犬數為148萬637隻，較2021年增加19%；家貓有131萬1449隻，較2021年的87萬801隻，大幅增加50%。

為了加強源頭管理，農業部近日預告修正相關法規，將名稱改為「指定犬、貓為應辦理登記之寵物」，除特定寵物繁殖、買賣業者應辦理寵物登記並植入晶片 外，預計明年8月1日起，公告將貓隻納入辦理寵物登記。犬隻則是從民國1999年8月就規定要寵物登記。

陳中興說，貓隻進行寵登後，就會有獨立的晶片號碼，目前僅是法規預告期，30天後蒐集完各界意見，循法制作業程序，有可能提前至今年9月底、10月正式公告，但同時會給已經飼養家貓的飼主一年的緩衝期，緩衝期過後，才會開罰。

對於有飼主擔憂貓施打晶片恐引發腫瘤等副作用疑慮，陳中興說，先前召開過三場公聽會，也邀獸醫界與會，近年寵物晶片體積已經變小，且根據國內外文獻，施打晶片後引發貓隻的不良反應數據很少。他另指出，就先前的調查，犬隻的晶片施打率近七成，目前雖只有北市強制貓咪做寵登，但全國的貓隻晶片施打率也有六成。