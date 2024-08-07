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4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

記者陳宏睿／台中即時報導
命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)
命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

今天進入「立秋」節氣，有「禾谷成熟」之意，屬於豐收的季節，台灣命理師楊登嵙指出，此節氣做好保養陽氣的準備，因肺臟是「嬌臟」不耐寒熱，容易被秋燥所傷，因此需要潤燥、養陰、潤肺，另外屬鼠、龍、猴、豬在立秋需注意小感冒、小病痛，保養訣竅是「養肺護肝」。

命理師楊登嵙說，立秋節氣梧桐樹開始落葉，「落一葉而知秋」，古人有「春夏養陽，秋冬養陰」、「春生夏長、秋收冬藏」之說，養生一定要順應四時，才能達到延年益壽的目的，立秋後，自然界的陽氣開始收斂、沉降，進入立秋後，要開始做好保養陽氣的準備。

楊登嵙說，肺屬金、秋天屬金，金克木，所以秋天這種氣會抑制你的肝氣、肝血的生發。肝開竅於目，所以這時候呢眼睛的視力就會有所下降，因此立秋養生重在養肺護肝。

他指出，立秋這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、龍、猴、豬，小感冒、小病痛會明顯，一些病痛，在所難免，但不會很嚴重，尤其要留意腹部的毛病，注意飲食衛生，可以減低染病的機會；此外，會有神經緊張的傾向，必須盡量多休息，多做適量運動以放鬆身心。

他建議，此節氣可吃養肺潤肺的食物，養肺的蔬菜包括蓮藕、百合、銀耳、木耳、山藥、胡蘿蔔、豆腐等。水果如梨子、蘋果、山楂、荸薺等。果仁類如杏仁、核桃、花生、松子、芝麻等。

核桃

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