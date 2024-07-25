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「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

3年詐取3億元 勾結里長奪老人遺產 警、律師遭羈押

記者張宏業、蕭雅娟／台北25日電

新北市永和區安和里長鄧長安、安樂里長許政鎧，知悉轄內獨居老人往生後遺產無人認領，涉勾結全絨公司負責人蔡尚岳，偽造假遺囑移轉死者不動產並盜領存款，並找知名律師蔡鴻燊配合公證，另透過北市員警駱勁達查詢死者個資，三年內成功詐取上億元新台幣；台北市調查處23日搜索約談41人到案，台北地檢署聲押禁見共6人，法院昨准蔡鴻燊羈押禁見，今天凌晨裁准羈押駱勁達。

全案共5人聲押禁見獲准，包括全絨公司人頭林緻菱（蔡尚岳妻子）、經理王煜堤、業務吳展榮；許政鎧在羈押庭坦承犯罪，供述自己擔任遺囑見證人，法官裁定50萬元交保，鄧長安偵查中認罪，獲檢方20萬元交保。蔡尚岳因案執行中，提訊後還押監所。

警調調查，2020年間，鄧長安知悉轄內獨居老人陳月英往生後，留下一間不動產與上千萬元存款，心生歹念，找友人蔡尚岳討論謀取遺產，蔡尚岳再找蔡鴻燊諮詢，蔡鴻燊提議先偽造「假遺贈」文件，製造陳婦生前要把遺產贈與林緻菱假象，再由他出面公證，藉法律漏洞順利把陳婦名下不動產移轉，帳戶款項也全領走。

三人得手後認有利可圖，由蔡尚岳開設全絨公司，找王煜堤擔任經理、吳展榮擔任業務，招募更多業務加入，在雙北「開發」獨居老人往生標的，成功介紹案件事成可抽佣；再透過駱勁達查詢個資，確認往生者是否有親人，每筆查詢代價1萬元。

調查局比對金流，發現駱勁達帳戶有近10萬元可疑資金，疑是查詢個資對價，另有70萬元不明款項，疑是介紹案件佣金。

調查顯示，蔡鴻燊等人成功詐取7筆不動產，有些直接出售變現，有些拿去抵押貸款花用，估計不法所得上億元。2022年間，蔡鴻燊利用相同手法，在台北市成功詐取一名獨居老人土地，之後去銀行冒領上百萬現金存款時，被行員發現文件有假，緊急通知往生者在美國女兒回台，女兒向刑事局提告，全案才曝光。

北檢昨動員多名檢察官，訊後命全絨公司業務楊凌峰10萬元交保，職員張國忠、吳詠潔、柯乃瑜、李冠儒、葉俊麟、陳信昇、曾宏福、朱柏翰、王品惇、羅雲仕、魏劍秋等人5萬元交保。吳展榮另被查獲毒品，由士林地檢署偵辦。

獨居老人 貸款 毒品

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