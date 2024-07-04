我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛時精選╱手機當電子保母 家長飲鴆止渴

特斯拉股價連漲7天 幾乎收復今年失土 馬斯克重返世界首富

自爆偷帶火龍果回越南栽種 白委道歉了

記者林銘翰、游振昇／綜合4日電
民眾黨立委麥玉珍（中）。(本報資料照片)
民眾黨立委麥玉珍（中）。(本報資料照片)

民眾黨立委麥玉珍自爆，曾經把火龍果切成好幾段，包在行李帶回越南栽種，遭到外界質疑違法又失言，麥玉珍昨透過文字回應，對於攜帶水果枝葉出境到越南，自己深感抱歉，她承認剛到台灣不了解法律規範，希望大家重視並遵守相關規範。

麥玉珍昨上午在台中出席「Home Run Go紅肉紅龍果邁向日本」外銷日本首運記者會，分享自己曾經在台灣吃到好吃紅龍果，切成好幾段包在行李帶回越南栽種，農業部長陳駿季則呼籲，不要輕易把台灣種苗輸到他國。

麥玉珍昨晚間表示，對於她提及剛到台灣時，曾經攜帶水果枝葉出境到越南，自己深感抱歉，「我承認剛來台灣的我，對於相關的法律規範並不夠了解」，她在記者會發言的本意，也是希望用自身經驗提醒大家，一定要重視並遵守相關規範，除了保護自己不誤觸法令，而共同守護我們的美好家園，也是不分你我的責任。

麥玉珍說，她要再次誠懇地向大家說明並致歉，感謝大家的理解和包容。

麥玉珍提及曾帶紅肉紅龍果切莖回越南時引起台下一片笑聲，多位防疫人員也尷尬笑，一名防疫人員說，如果麥委員的說法是真實，應未違反台灣防疫規定，反而是她帶切莖到越南時，當地應該抽查防疫，不知是否違反越南植物防疫檢疫規定。

針對此事，陳駿季昨接受媒體訪問時表示，麥玉珍所提可能是玩笑話，或者是確有此事，現在無法確認，農業部還是呼籲民眾，品種是農民辛苦的育成，為了確保台灣的優勢，不要輕易把台灣的種苗輸到其他國家。

越南 防疫 農業部

上一則

台雕刻家鄭鈺麟600件原民文物珍藏加州 女兒盼捐回台灣

下一則

新聞眼╱兩岸關係不對 什麼都不對

延伸閱讀

越、泰下半年有動作 東協漲最低工資嚇到外企

越、泰下半年有動作 東協漲最低工資嚇到外企
感受到渴望眼神 賴清德領養斷腿小狗「斑斑」

感受到渴望眼神 賴清德領養斷腿小狗「斑斑」
越南Q2經濟成長6.93％拜強勁出口所賜 但通膨壓力大成隱憂

越南Q2經濟成長6.93％拜強勁出口所賜 但通膨壓力大成隱憂
藍白查超思進口蛋 陳駿季：應交監察、司法單位

藍白查超思進口蛋 陳駿季：應交監察、司法單位

熱門新聞

金曲獎頒獎典禮開始前1小時，入圍本屆華語歌王的中國歌手許鈞臨時宣布不出席。(十一音樂／提供)

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

2024-06-30 02:25
台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。(嘉縣府提供)

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

2024-06-25 21:50
女子到帛琉觀光潛水，卻遭遇到海關不合理對待。僅示意圖，非當事人。(Unsplash/Jaiden Peters)

台女飛帛琉 遭海關要求「全身脫光看私密處」機場淚崩

2024-06-26 20:40
杜姓男子從介壽路派出所被移往中正一警分局，一路被員警架上車，期間對媒體喊話說，「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......我老婆是......」等話語，語焉不詳。(記者翁至成／攝影)

他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師

2024-07-01 13:00
一艘澎湖漁船在金門外海捕撈，卻不明原因遭中國海警船逼近、強行登檢，海巡署獲報立刻出動3艘艦艇因應，與7艘中國海警船對峙。(記者廖炳棋／翻攝)

澎湖漁船遭中國強行帶走 台出動3艦艇與7海警船對峙

2024-07-02 10:42
東森「關鍵時刻」主持人劉寶傑。(圖／摘自YouTube)

和「關鍵時刻」劉寶傑鬧翻？名嘴證實暫時不再上節目

2024-06-30 15:46

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年
NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害