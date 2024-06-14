新聞評論／雞蛋到輸液 官員把專案進口當無能遮羞布

衛福部次長林靜儀當了政務官，仍不改民代鬥雞本色。（本報資料照片）

市占率逾七成的輸液大廠「永豐化學」，因數據造假等重大違規遭勒令關廠，引發台灣輸液大斷貨，牽動醫療安全。為了救急，衛福部近日宣布啟動輸液專案進口及台灣產線增產，並由健保 「貼補」藥價，預估至少要花3億元（台幣，下同，約926.7億美元）。這情節，讓人有強烈的「既視感」：這不活脫脫去年雞蛋 專案進口的翻版？曾幾何時，用納稅人的錢高價補貼進口，已成官員怠忽職守的遮羞布。

永豐化學生產的輸液，包含生理食鹽水、葡萄糖液、滅菌液。但該公司出包連連，4月底即被列為嚴重違規，5月10日更被發現實驗數據造假、屢發生違規及未改善等三大缺失，隨即遭勒令停業。問題是，食藥署雖在4月間即得知輸液可能出現供應不繼，卻未作任何因應準備，直至5月13日才啟動公開徵求專案輸入或製造，已經緩不濟急。此事，擺爛的食藥署長吳秀梅難辭其咎。

更離譜的是，幾近壟斷市場的輸液大廠遭停業，藥界卻被蒙在鼓裡。直到醫療院所手術、洗腎室所需輸液貨源突告停擺，醫師紛向藥師公會求助，問題才告爆發。更扯的是，當醫院為籌措輸液焦慮不已，主管機關竟回應「庫存沒問題」，衛福部次長林靜儀就任當天就說「輸液暫時沒有缺貨問題」。這種粉飾太平的做法，和去年蛋荒剛爆發時蔡政府否認缺蛋如出一轍，還讓側翼四處出征抱怨買不到蛋的民眾。當時，副閣揆鄭文燦還跟農業部長陳吉仲聯手演出「滿蛋秀」，簡直荒謬到極點。

問題是：一家劣跡斑斑的公司，為何能獨占台灣輸液市場？其中機關，就在食藥署的不作為。醫界就直言，因健保砍藥價的緣故，輸液廠商紛紛退出市場；劣幣驅逐良幣的結果，就變成永豐獨大。近來也傳出大缺貨的人工淚液，就是一家廠商不滿砍價而退出健保市場，導致另一款有健保給付的人工淚液供應不及。當時，食藥署聲稱4月供貨就會回穩，如今又改口說要到11月。食藥署若認為藥價不合理影響供需，即應及早與健保署協商，並備妥因應方案，但食藥署卻坐視情況惡化至難以收拾。這不是行政怠惰和無能嗎？

不僅如此，據綠委林淑芬揭露，永豐過去六年曾發生多次違規，卻查無任何違反《藥事法》的紀錄。原來，食藥署要求廠商「下架回收」草草結案了事，從未依藥事法開罰。廠商之所以如此有恃無恐，不就是吃定了食藥署？

吳秀梅怠職在先，直到紙包不住火了，才又「花錢消災」。為填補生理食鹽水缺口，衛福部除砸錢補貼七家藥商自行專案進口，提供比健保高二到三倍的價格，預估要花費2.5億元。同時，還用加成給付的方式鼓勵國內廠商增產，估計將多支出5000萬元。換言之，政府光是補貼食鹽水五個月，所需花費就上看3億元，難怪會被嘲諷「危機變商機」，全是人謀不臧的結果。

這場輸液之亂，除了吳秀梅，新任次長林靜儀更是爭議角色。過去擔任民代，林靜儀的鬥雞性格即表露無遺；當了政務官，仍不改民代本色。她除了在臉書 反嗆對輸液事件提出質疑的醫療人員，對於輸液調度等重要資訊，卻不是在衛福部或食藥署官網發布，而是寫在她個人臉書上。相形之下，主其事的吳秀梅和衛福部長邱泰源卻彷若「隱形人」。體制紊亂至此，難怪連自家立委林淑芬都看不下去，質疑「人民要問責的話，是找次長的臉書嗎？」

從蛋荒到輸液荒，官員繼續用高價補貼專案進口掩飾無能。下一個要撒錢專案進口的，又是什麼？