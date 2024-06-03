我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州參眾兩會點頭 白卡針灸福利有望保留

矽谷拉麵大胃王挑戰 冠軍2分半嗑完3碗

癌友大吐苦水 想住院要跟病患比慘

記者林琮恩／台北3日電

新冠疫後，醫護人員不堪負荷，爆發離職潮，關床已成常態。對於需要常規治療的癌友而言，住院病床一床難求。台灣癌症基金會指出，愈來愈多癌友抱怨，許多大型醫院連加護病房（ICU）也在關床，想要順利住院，還得跟其他病患「比慘」。

台灣癌症基金會癌友服務組主任游懿群表示，從新冠疫情結束後迄今兩年多，醫院持續關床，甚至日益惡化；連ICU都要排隊等待，勢必造成排擠效應，醫師應該也很無奈，只能讓病情較危及的病人先住院，評估哪個病友情況最嚴重。

事實上，癌症病人眾多，即使病床全開下，也未必能夠入住治療，目前護理師人力不足，醫院關床，不少癌友住院化療時程遭受拖延，擔心提高日後復發機率。游懿群說，若患者只是常規注射化療等藥物，而非緊急情況，醫師多會延後治療，因此，不少患者抱怨，施打化療的時間，一拖再拖，延後二周，甚至更久，才等到病床。

台灣癌症基金會建議患者，如有因為延遲住院，導致身體不適的情況，應隨時與個管師聯繫，或先至醫院急診，雖然未必能夠等到病床，但至少可先對身體不適部分做出臨床處置。

「醫院關床，導致癌友就醫權益損失，這是大環境與政策問題環環相扣的結果。」游懿群表示，政府年初為夜班護理師加薪，導致體力較好的年輕護理人員選擇至大夜班，以致日班護理人力短缺，連已擔任主管職的護理人員，都需重回第一線服務患者。

癌症 疫情 致癌

上一則

賴清德上任2周危疑震盪 挑戰人民耐性

下一則

台最低工資 估明年漲幅至少4%

延伸閱讀

史瑞克原型驢生病 巴洛阿圖市長撥萬元治療

史瑞克原型驢生病 巴洛阿圖市長撥萬元治療
聖谷驕傲遊行 官民攜手齊挺LGBTQ+

聖谷驕傲遊行 官民攜手齊挺LGBTQ+
「史瑞克」驢子原型年老生病 巴洛阿圖市長撥款萬元助支付醫藥費

「史瑞克」驢子原型年老生病 巴洛阿圖市長撥款萬元助支付醫藥費
乳癌康復者骨鬆是同齡女性的2倍 45歲化療停經 滑倒骨折

乳癌康復者骨鬆是同齡女性的2倍 45歲化療停經 滑倒骨折

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
黃仁勳再度訪台，27日被目擊出現在松山區的「犂園湯包館」。（取材自業者臉書）

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

2024-05-28 06:21
周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

2024-05-26 16:16
微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50
輝達創辦人黃仁勳28日出沒於台北四平陽光商圈，大方接受民眾合影要求。（民眾王敏馨／提供）

黃仁勳著迷的美食 四平商圈「2愛店」成台灣必訪

2024-05-29 20:10
瑞銀首席環球股市分析師Andrew Garthwaite 28日表示，台積電技術領先中國同業5年、美國同業2年，為長期最具吸引力的投資選擇。(路透)

台積電領先中、美多少？分析爆真相「最短剩2年」

2024-05-29 03:11

超人氣

更多 >
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽
南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」
文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼
好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多