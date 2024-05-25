台大畢典 諾貝爾獎得主勉「保持好奇心」 校長：RQ比IQ、EQ更重要

台大校長陳文章致詞時說，培養挫折忍耐力是現代學生的重要課題，過去強調IQ與EQ，但都不足以應對未來挑戰，韌性商數（RQ）更為重要。(台大提供)

國立台灣大學今(25)舉行112學年度畢業典禮，邀請2018年諾貝爾 生醫獎得主、日本 京都大學醫學研究所特聘教授本庶佑演說。他勉勵學生，「好奇心」是事物的根本，當年特別留意到PD-1蛋白質部分特徵，當團隊想放棄時進而決定再鑽研，後續才以此迎來癌症 治療的重大發現。他鼓勵學生，帶著探索未知的保持好奇心，勇敢邁向未來。

今年4月由校長陳文章率團赴日本，頒發名譽博士學位予本庶佑，也是台大第一次將名譽博士學位授予日本國籍者。本庶佑於治療癌症免疫檢查點抑制劑（PD-1）及活化誘導性胞苷脫氨酶（AID）的成就，為癌症免疫療法原理做出重大貢獻，於2018年獲諾貝爾生醫獎，由於年事已高，今以預錄影片向畢業生發表演說。

本庶佑於致詞時表示，「在座各位多數都將成為台灣這個國家的領導者，將精進所學、知識貢獻予你們的國家。依我的經驗，我認為『好奇心』是一切的根本，如果將一切事物視為理所當然，則將失去所有好奇心」。

本庶佑說，好奇心始於懷疑，保持好奇心則能不斷邁進。以自身為例，PD-1分子剛被發現時，並不知道它扮演著免疫系統負調節因子的角色。曾經，團隊的研究生石田靖雅，致力找出免疫系統中參與辨識、殺死自體抗原T細胞的蛋白質。

石田透過實驗比對不同細胞的分子結構，一是活化誘導死亡的T細胞，另一邊則是未活化Ｔ細胞，從而擷取到PD-1的cDNA，正是cDNA結構讓團隊推導出PD-1蛋白質結構，結構中的許多特徵與實驗進行當下，與細胞活化分子有一定程度連結。

本庶佑指出，PD-1一些特殊屬性與其他細胞表面蛋白質迥異，當下，團隊失望的表示應該放棄這個方向另闢蹊徑，但留意到PD-1蛋白質的某些特徵並決定進一步鑽研，進而翻開PD-1的新篇章。發現只要把動物的PD-1基因剔除，就會展現出過度的免疫反應，清楚顯示PD-1就是T細胞的負調節因子，是以發現PD-1扮演免疫系統剎車的角色，可謂意外驚喜。

本庶佑也形容，這份「意外驚喜」源自無法掌握的運氣，意外驚喜會在不同時刻降臨至任何人身上，無論身處於何種領域，都應持續保持好奇心，準備在意外的時機迎接不凡事物降臨。

最後，本庶佑也向因地震受災的花蓮地區表達慰問，當年造訪花蓮很享受該地的美麗景致，諸如雪白岩層、清澈溪水、礫石及傳統文化等，感謝各位。

台大校長陳文章致詞時說，培養挫折忍耐力是現代學生的重要課題，過去強調IQ與EQ，但都不足以應對未來挑戰，韌性商數（RQ）更為重要，即面對挫折、挑戰自我、克服困難、而終有所成的能力，也絕對是大學教育必須注入的元素。