中斷5年 台教部擬恢復陸生學士班 明年5月公告、7月入學

台灣教育部擬恢復已暫停5年的陸生學士班，預計明年5月公告簡章。圖為桃園機場旅客。(報系資料照)

賴清德 總統就職演說時，籲陸方開放陸生學位生來台。據了解，教育部 將先遞橄欖枝，擬恢復已暫停5年的陸生學士班，預計明年5月公告簡章，若屆時恢復陸生學士生來台，將於明年7月放榜、入學。陸委會昨表示，將積極配合教育部整體招生規畫及作業期程，籲陸方早日恢復陸生來台就學，兩岸招生窗口合作機制可盡速展開協調。

2020年陸方宣布暫停陸生來台，隨在台學生陸續畢業，陸生從十年前境外最大生源國落至第7名。配合賴清德總統的政策方針，教育部長鄭英耀日前表示，上任第一件要落實的事，便是在兩岸尊嚴對等的條件下，讓陸生學位生來台。

經查海峽兩岸招生服務中心諮詢，我方訂定的陸生學士班招生簡章仍停留在2019年，不少私立大專校院為此曾多次呼籲，盼我方先遞出橄欖枝，恢復制定簡章、開出名額。

教育部表示，依照既有陸生招生作業，目前規畫2025學年度陸生碩博士班將於明年2月公布簡章，5月放榜；陸生學士班於同年5月公布簡章，7月放榜，但以上招生期程，仍須透過陸聯會及陸方招生服務中心協商。

教育部表示，希望兩岸招生窗口合作機制，即陸聯會及陸方海峽兩岸招生服務中心，能盡速就恢復陸生來台就學作業溝通協調。目前學校招收陸生名額以外加方式辦理，教育部可就學校教學資源條件、學生輔導機制、招生成效、國際及兩岸交流經驗等條件核定，全國各校外加招生總名額則不得超過教育部當學年度核定招生總名額2%。

對此，私校人士表示，肯定教育部恢復招生簡章，至少先展現誠意。