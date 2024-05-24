台灣電影不紅怪台積電？導演魏德聖失言道歉

導演魏德聖日前發表的言論掀起反彈聲浪。(圖／米倉影業提供)

名導魏德聖日前接受百萬YouTuber「Ku's dream酷的夢」節目訪問，被問到「台灣電影為何在國外不紅？」他以國家經濟起飛時選擇發展科技，還直接點名「台灣選擇台積電 」引發反彈。對此，他昨在臉書 發表道歉聲明，除了將拜訪台積電，還打算免費邀員工來看電影。

魏德聖面對「台灣電影為何在國外不紅？」這一題，突有感而發表示，國家在經濟要起飛的時，台灣選擇了科技，但南韓 卻選擇了娛樂，所以南韓透過娛樂影視包裝文化，成功行銷全世界，他認為影視是最容易打文化認同的方式，因為電影就是生活，民眾會選擇跟自己有關係的事，但他也很無奈說：「我們選擇台積電，台積電跟我有什麼關係？關係是什麼？沒有關係！這是我最無力感的地方。」

影片曝光後掀起網友論戰，不少網友表示，魏德聖的言論就是「不會生，牽拖鄰居」、「又在情緒勒索了」、「要讓台灣的電影在國外受歡迎，拜託先拍出有水準好片」、「魏導那拍片模式即使在韓國也賺不到錢」、「讓他成功一次就自認為是神」。「韓國的半導體雖然輸台積電也沒有不強，講到底還是台灣的戲劇不夠吸引人」。

另據Newtalk新聞報導，曾為魏德聖的「台灣三部曲」宣傳募款的資深媒體人周玉蔻表示，此事顯示魏導的無知。「台積電的今天，很大一部分是因為張忠謀，那你魏德聖沒辦法成為電影界的張忠謀，怪誰呢！」知名財經作家李柏鋒則認為，魏導從政府和民間都獲得充分支持，真的不該說這番話。

面對社會不同聲浪，魏德聖昨早也在臉書發表道歉聲明：「關於『Ku's dream酷的夢』Podcast節目受訪中，說出過於武斷的話，誤傷了台積電，雖有前因後果，但造成傷害，是不爭的事實。除了真誠的致歉之外，我近日將會親自拜訪台積電，免費邀請台積電員工來看電影，表達我個人的歉意，也期望台灣的科技與文化，因為這場意外，而碰撞出美麗的火花。」