我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就讀戴維斯加大亞裔女大生 舊金山失蹤

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」 釀6死、多人受傷

鏡電視5卷宗 立委調閱期限延至7月16日

記者馬瑞璿、屈彥辰／台北23日電
國家通訊傳播委員會（NCC）已將鏡電視相關資料送到立法院，供立委查閱。(本報資料照片)
國家通訊傳播委員會（NCC）已將鏡電視相關資料送到立法院，供立委查閱。(本報資料照片)

立法院交通委員會「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」日前收到國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）遞交的五份卷宗，調閱期限原訂至5月31日，但近日多數立委因國會改革法修法導致無時間查閱卷宗，調閱小組昨天在朝野立委無異議的情況下，將調閱期限延至7月16日。

鏡電視申設案爭議頻傳，立院交委會成立「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」，要求ＮＣＣ將相關資料送交立委查閱。ＮＣＣ送交的五卷資料包括鏡電視申設案、資本額變更案、負責人變更案、上架案等立法院關切事項，同時公開過去函覆立法院的報告、文書密件，以及相關議案處分書、委員會紀錄。

鏡電視調閱小組昨天開第三次會議，國民黨立委魯明哲、民眾黨立委林國成提案指出，依照調閱專案小組運作要點，運作期間自3月27日至5月31日，但經小組決議得延長，鑑於調閱期限將屆，小組相關調閱工作尚未完成，因此提案延長調閱期限至7月16日。

調閱小組召集人林國成指出，由於調閱結束後需提交調閱報告，他呼籲立委應抽空查閱ＮＣＣ遞交的卷宗。也希望ＮＣＣ不要敷衍了事，選擇性提供部分資料。

魯明哲直言，他第一時間得知文件到了後，就去調閱，卻發現許多資料為提供，甚至有八成需要細節的文件，如財務、股東、金額等，竟只有標題缺漏細節，讓他「有種被耍的感覺」。

民進黨委員李昆澤、蔡其昌則對延長時間沒有意見，但蔡其昌表示，希望不要到了7月16日，又提案將調閱時間延長至八、九月。

國民黨 民進黨

上一則

邱泰源 初嘗永無寧日的滋味

下一則

台文館抄襲事件 文化部長道歉 立委諷「台灣設計已死」

延伸閱讀

民團萬人立院抗議 6成5網友不挺民進黨 綠委負面聲量暴增

民團萬人立院抗議 6成5網友不挺民進黨 綠委負面聲量暴增
審國會改革法案 綠委頭綁白布條 被譏觸賴霉頭

審國會改革法案 綠委頭綁白布條 被譏觸賴霉頭
台灣藍白立委登太平島 改18日清晨松指部搭機

台灣藍白立委登太平島 改18日清晨松指部搭機
立委最新聲量 徐巧芯奪冠 韓國瑜第2

立委最新聲量 徐巧芯奪冠 韓國瑜第2

熱門新聞

圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
台積電在美國設廠連連碰壁，有分析指最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠。（美聯社）

台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算：放棄美國

2024-05-17 02:57
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。圖／摘自YouTube

國台辦點名懲戒 劉寶傑曝踩到新紅線 「這麼脆弱嗎？」

2024-05-15 12:31
鮮少公開亮相的第一夫人吳玫如（前右），20日與丈夫、總統賴清德（前左）進入國宴會場。（記者劉學聖／攝影）

第一夫人吳玫如走進民眾目光 賴清德長子也罕見現身

2024-05-21 02:25
台立法院會今天處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

2024-05-17 14:02

超人氣

更多 >
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職
脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心