解決華視定位 小野將協調修法買回民股

文化部長李遠接受聯訪時說，文化部將協調修法，讓公廣集團可買回華視民股。(記者蘇健忠／攝影)

筆名「小野」的文化部長李遠昨接受首場媒體聯合專訪時，談起18年前曾擔任華視總經理，因認為公視基金會處處干預，導致華視成為「非公非商」的「四不像」，上任一年後就提辭呈的往事時，強調解決華視定位的第一步為將民股買回，因此文化部將協調修法，讓公廣集團可買回華視民股。

2006年，李遠擔任華視總經理時，批評公視基金會干預、使華視成為「四不像」，如今李遠擔任文化部長，當年的公視總經理胡元輝則成為公視董事長。李遠形容此次為「重回18年前的華視戰場」，他也認為解決華視定位的第一步，是買回民股，文化部將協調修法，一旦法規允許公廣集團買回華視民股，民股也願賣出，就由公廣集團去談買回民股，但他強調「文化部不會介入」。

至於談到接文化部長的契機？李遠透露跟賴清德 總統因推動千里步道而認識，更因此相信「看起來不會成功的事情，透過眾人的力量就會完成。」因此接到徵詢時，他回思人生前半場，文化部的每個項目都經歷過，朋友則問他：「你對文化不是有很多想法？每件事情不是過去都做過？」讓他決定冒險踏出這一步，「人生到了70歲，沒想到又得回顧過去做過的每件事。」

李遠表示，上任後第一件想推動的事，便是推動文化幣領取資格下降到13歲。

李遠有兩個孩子、四名孫子，他都親自陪伴他們度過童年，為此寫了十多本童書，卻發現孩子往往到了國小三、四年級，便會被3C科技吸引，逐漸遠離書本。「如果不給引導，他們無法親近文化」，因此文化幣可以讓孩子親近文化。

李遠宣示上任後將推動下修文化幣年齡層到13歲，代表國中生便具領取資格，因為他認為政府應該扮演「文化的鼓吹者」，透過預算 和鼓勵閱讀、舉辦展覽，影響國民對文化的嚮往，「如果文化幣的使用可以讓年輕人覺得文化是一種流行，政府就應該推動。」