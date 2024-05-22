我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛機上走動伸展盡快回座位 安全帶指示燈滅還是要繫好

曾演出「麻辣教師GTO」 日本資深男星中尾彬心衰過世 享壽81歲

解決華視定位 小野將協調修法買回民股

記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長李遠接受聯訪時說，文化部將協調修法，讓公廣集團可買回華視民股。(記者蘇健忠／攝影)
文化部長李遠接受聯訪時說，文化部將協調修法，讓公廣集團可買回華視民股。(記者蘇健忠／攝影)

筆名「小野」的文化部長李遠昨接受首場媒體聯合專訪時，談起18年前曾擔任華視總經理，因認為公視基金會處處干預，導致華視成為「非公非商」的「四不像」，上任一年後就提辭呈的往事時，強調解決華視定位的第一步為將民股買回，因此文化部將協調修法，讓公廣集團可買回華視民股。

2006年，李遠擔任華視總經理時，批評公視基金會干預、使華視成為「四不像」，如今李遠擔任文化部長，當年的公視總經理胡元輝則成為公視董事長。李遠形容此次為「重回18年前的華視戰場」，他也認為解決華視定位的第一步，是買回民股，文化部將協調修法，一旦法規允許公廣集團買回華視民股，民股也願賣出，就由公廣集團去談買回民股，但他強調「文化部不會介入」。

至於談到接文化部長的契機？李遠透露跟賴清德總統因推動千里步道而認識，更因此相信「看起來不會成功的事情，透過眾人的力量就會完成。」因此接到徵詢時，他回思人生前半場，文化部的每個項目都經歷過，朋友則問他：「你對文化不是有很多想法？每件事情不是過去都做過？」讓他決定冒險踏出這一步，「人生到了70歲，沒想到又得回顧過去做過的每件事。」

李遠表示，上任後第一件想推動的事，便是推動文化幣領取資格下降到13歲。

李遠有兩個孩子、四名孫子，他都親自陪伴他們度過童年，為此寫了十多本童書，卻發現孩子往往到了國小三、四年級，便會被3C科技吸引，逐漸遠離書本。「如果不給引導，他們無法親近文化」，因此文化幣可以讓孩子親近文化。

李遠宣示上任後將推動下修文化幣年齡層到13歲，代表國中生便具領取資格，因為他認為政府應該扮演「文化的鼓吹者」，透過預算和鼓勵閱讀、舉辦展覽，影響國民對文化的嚮往，「如果文化幣的使用可以讓年輕人覺得文化是一種流行，政府就應該推動。」

賴清德 預算

上一則

農業部長陳駿季 推農業基本法 拚4年上路

下一則

銀行利息逾2億 去年最大戶 補充保費繳445萬元

延伸閱讀

台灣新政府人事底定 內閣派系一覽表看這裡 賴系大贏家

台灣新政府人事底定 內閣派系一覽表看這裡 賴系大贏家
觀察站／賴清德人事暗藏台獨 陸方不買帳

觀察站／賴清德人事暗藏台獨 陸方不買帳
傳台衛福部前部長陳時中接政務委員？本人4字回應

傳台衛福部前部長陳時中接政務委員？本人4字回應
台第3波內閣人事 財長莊翠雲可望留任

台第3波內閣人事 財長莊翠雲可望留任

熱門新聞

圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
台積電在美國設廠連連碰壁，有分析指最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠。（美聯社）

台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算：放棄美國

2024-05-17 02:57
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。圖／摘自YouTube

國台辦點名懲戒 劉寶傑曝踩到新紅線 「這麼脆弱嗎？」

2024-05-15 12:31
台立法院會今天處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

2024-05-17 14:02
賴清德發表就職演說。(取材自取自YouTube頻道)

賴清德就職演說：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

2024-05-19 22:45

超人氣

更多 >
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州
人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產
小費激戰 「自願給」變成「一定要」

小費激戰 「自願給」變成「一定要」
藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲