我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛機上走動伸展盡快回座位 安全帶指示燈滅還是要繫好

曾演出「麻辣教師GTO」 日本資深男星中尾彬心衰過世 享壽81歲

新世代AI PC 全搭載Arm架構CPU 助台灣雙A搶市

編譯季晶晶、黃淑玲、 劉忠勇、記者吳凱中／即時報導
微軟（Microsoft）20日在年度開發者大會之前，發表AI PC。 （美聯社）
微軟（Microsoft）20日在年度開發者大會之前，發表AI PC。 （美聯社）

微軟20日推出新世代AIPC，內建更強大的AI助理Copilot及全新功能，並設立新一代AIPC架構新標準「Copilot+PC」，首發產品清一色都搭載高通以安謀（Arm）架構設計的「驍龍 X Elite」處理器，打造「地表最強AIPC」，並將宏碁、華碩等品牌廠列為首波合作夥伴。

微軟執行長納德拉說，「我們現在要讓Windows與Mac能夠真正地競爭。」微軟預期，明年AIPC市場百花齊放，銷量將達5000萬台，能直接在PC執行更快的AI助理，正是「最吸引人的換機理由」。

微軟專為生成式AI設計的全新Windows PC—Copilot+PC是帶有NPU的Windows PC新名詞也是新標準。根據微軟定義，裝置需達到40 TOPS（每秒兆次操作）以上水準，且全天候電池續航，並且可以存取最先進的AI模型。

這些PC不需連上雲端，就能執行翻譯音訊、建議回信內容、建議調整設定等AI任務，還能告知用戶螢幕顯示的內容。微軟自家Copilot+PC售價1000美元起跳，20日起接受預購，相關裝置6月18日出貨。

由於相關產品AI功能更強大，產品單價也順勢拉高，微軟此舉不僅助攻台灣雙A搶攻新一波AIPC商機，更打破過往其重大軟體平台都以支援英特爾、超微（AMD）兩大CPU廠為主軸的慣例，破天荒從安謀架構CPU著手。業界形容，這意味PC產業典範轉移，正逐步從Wintel（Windows+Intel）轉向WoA（Windows on Arm）。

這次高通的CPU主打專為AI應用而設計的神經處理單元（NPE）達45 TOPS，力壓市面上現有x86架構CPU，堪稱當下「地表最強AIPC」，比目前橫掃安謀架構CPU筆電市場、搭載M3晶片的蘋果最新頂規MacBook還強大，不僅速度快上58%，電池續航力也拉長，且支援微軟的AI聊天機器人Copilot。

除了微軟自家Surface系列電腦將採用Copilot+PC標準外，品牌大廠聯想、戴爾、惠普、宏碁、華碩、三星等也推出搭載高通處理器、符合Copilot+PC標準的新款AIPC。

宏碁隨後即宣布發表旗下首款Copilot+ PC「Swift 14」 AI筆電，攜手微軟與高通共創全新AI時代，一同於Windows 11上打造嶄新的使用者體驗及AI功能。宏碁強調，新機能在裝置上實現AI功能。透過新升級的電腦智慧功能，亦能簡化日常工作，更有效地處理繁雜事務。

戴爾也發表新款AIPC。戴爾執行長戴爾強調，這些AIPC將在今年大量交付，明年將成為標準配備，AI優化的PC1開始會是更先進產品，但將「很快進入主流」，「我們的所有新PC，都將是AIPC」。

AI 微軟 宏碁

上一則

殺人未遂男逃出基隆監護醫院前往台北 北檢通緝

下一則

捷運隨機砍人揮刀影片廣傳 專家憂模仿效應

延伸閱讀

戴爾發表AI PC 黃仁動：2025年成標配

戴爾發表AI PC 黃仁動：2025年成標配
身價破千億美元的超級富豪全球共15位 排名第一是他

身價破千億美元的超級富豪全球共15位 排名第一是他
日本軟銀集團旗下大廠推AI晶片 找上台積電助陣

日本軟銀集團旗下大廠推AI晶片 找上台積電助陣
安謀計劃明年推出AI晶片 軟銀大願景下機器人和發電也想通吃

安謀計劃明年推出AI晶片 軟銀大願景下機器人和發電也想通吃

熱門新聞

圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
台積電在美國設廠連連碰壁，有分析指最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠。（美聯社）

台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算：放棄美國

2024-05-17 02:57
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。圖／摘自YouTube

國台辦點名懲戒 劉寶傑曝踩到新紅線 「這麼脆弱嗎？」

2024-05-15 12:31
台立法院會今天處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

2024-05-17 14:02
賴清德發表就職演說。(取材自取自YouTube頻道)

賴清德就職演說：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

2024-05-19 22:45

超人氣

更多 >
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州
人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產
小費激戰 「自願給」變成「一定要」

小費激戰 「自願給」變成「一定要」
藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲