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台灣去年逾3萬兒少交通死傷 創歷年最高

台灣新聞組／台北12日電
兒少交通死傷創新高 製表／周湘芸
兒少交通死傷創新高 製表／周湘芸

兒少交安死傷人數不斷攀升，根據交通部道安會統計，去年因交通事故死傷的兒少逾3萬人，創下歷史新高。靖娟基金會昨也公布「2024年兒童安全指標調查」，發現由家長接送的兒童中，有逾五成不願意自行上下學，學生直言，因為「道路被停車占走」、「有些車子還是不會停讓」。

交通部長王國材表示，去年兒少死傷較高主要是「被載」跟「行人」，這兩個部分都是要持續努力，家長以身作則也很重要，中央地方也會一起努力，不要把行人地獄留給下一代。

根據道安會統計，去年兒少交安死傷人數高達3萬151人，較前年增加近4000人，也創下歷史新高。靖娟基金會表示，兒童交通事故死傷人數不斷上升，顯示台灣交通至今仍對兒童不夠友善。

調查顯示，花蓮縣、南投縣、台南市及台東縣等四縣市，為兒童整體交通安全分數前段班，反觀苗栗縣、雲林縣、連江縣則居末位。六都中，台北市、新北市、高雄市均未達平均值，其中台北市更是六都中表現最差。

台北市交通局指出，若從兒童交通意外死傷人數來看，近三年平均為430人，每十萬人口156人，數據都是六都最低。新北市交通局表示，希望看到更完整數據；高雄市政府則沒有回應。

台北市被評為六都中表現最差，台北市交通局交安科長葉志宏表示，北市人口密度高、車流量大，造成家長及學童有壓迫感；北市推動台北交通安心行，對高中職以下學校周邊動線，舉凡障礙物、路幅不夠、視線死角等總體檢，由各相關單位進行改善。

靖娟基金會表示，逾七成學生上下學以家長接送為主，由家長接送的學生中，超過五成表示不想自己上下學，原因包括「路上的道路都被停車的占走了」、「有些車子還是不會禮讓行人」、「許多家長常把機車騎上人行道進行接送」。

兒少交通死傷創新高，去年逾3萬人，苗栗位居安全分數之末，台北市居六都最差。(記者...
兒少交通死傷創新高，去年逾3萬人，苗栗位居安全分數之末，台北市居六都最差。(記者林俊良／攝影)

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