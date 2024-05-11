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熟齡談性色變 忽視並非沒需求

記者周佩怡、陳雨鑫／台北11日電
熟齡談性色變，不僅「老不修」、「不正經」等用語有著濃濃的年齡歧視，更常見的是避而不談。（本報資料照片）
熟齡談性色變，不僅「老不修」、「不正經」等用語有著濃濃的年齡歧視，更常見的是避而不談。（本報資料照片）

電影「高潮速成班（Good Luck to You, Leo Grande）」中，英國女星艾瑪湯普遜（Emma Thompson）飾演一位循規蹈矩的退休教師，此生唯一性經驗對象是已逝的先生，在體會了31年「例行公事」後，想嘗試高潮滋味的她，決定去找小鮮肉性工作者，展開一場正視情欲與自己的對話。

電影是虛構，但年齡與性需求被壓抑的困境，真實存在且兩性皆然。時間回到兩年前，桃園榮家舉辦的秋節晚會引發社會矚目，勁歌熱舞團的表演舞者火辣大膽，甚至讓長者摸胸，主辦單位解釋是為了緩解長輩過節的「孤獨感」，傳遞溫暖。輿論討論熱烈，有人說老人家「開心最重要」，但也有人擔心太刺激，「興奮過度就不太好」。

看不見不表示不存在，但熟齡談性色變，不僅「老不修」、「不正經」等用語有著濃濃的年齡歧視，更常見的是避而不談。衛福部剛公布最新老人狀況調查，報告中對於65歲以上民眾各種狀況有詳細描述，包括居住、健康，甚至玩線上遊戲的比率，但獨缺有關性生活的調查，「性」之於老人，似乎並不存在。

衛福部「醫學與健康期刊」於2022年發布「中老年人性需求及其相關因素之初探」，是國內少數探討熟齡性需求的研究。作者之一、中台科技大學醫療暨健康產業管理系助理教授何清治表示，調查僅以中部地區中老年人為對象，推論性可能會有不足，但還是有助社會對熟齡性事的了解。

調查以中部地區樂齡中心、55歲以上民眾為對象，有效回收問卷回收392份，女性占六成一，雖然五成表示對性事沒有興趣，但顯示半數仍有性需求。調查顯示，最想要的性接觸是性交，其次是擁抱、撫摸、自慰等，其中有78%因此得到滿足，未滿足的主要原因是沒有伴侶；87%的人也表示，照護人員不會特別關心性需求。

何清治表示，研究初期為了製作問卷，先採訪一位住在長照機構的女性住民，她明確表達自己年紀雖長也有著性需求，雖然感到害羞，但後續她仍坦承自己的困境，住長照機構的她，雖然有時想要，但機構人來人往，連自慰都不敢，欲望來襲時，得靠意志力壓抑或轉移注意力。

調查發現女性的性需求低於男性，但何清治表示，這項結論應該有點「失準」，因為有些長者接受調查時，認為這是「不三不四」的調查。但以人的角度來看，無論男女、無論年紀，都有性需求，只是男性天性較女性衝動，如果有欲望會較直接表達，女性從小被壓抑，性需求對女性屬於「隱性」需要。

台北秀傳醫院院長、高雄醫學大學婦產科教授鄭丞傑表示，與20、30年前相比，中高齡人士對於性愛的態度已經開放很多，熟齡女性對性事常見的困擾是陰道乾澀，以前久久才有一位患者來求診，而且在診間難以啟齒，如今女性因此求醫的患者至少是過去十倍，且態度大方許多。

何清治認為，研究中發現高齡者對於性需求解決的困境，無論是喪偶或是單身長者，大多與人共同居住在同一空間，如與子女同住、機構、安養中心等，即使是看色情片也沒辦法有私人空間，雖然研究並沒有直接調查，性需求若沒有被滿足是否會增加抑鬱的可能性，但他認為，性是人類基礎的欲望，長期壓抑一定會造成身心的損害。

性治療師童嵩珍指出，國內對一般老人的性欲調查也非常少，因民眾普遍對性感到害羞、甚至羞恥。何清治說，高齡者對於性議題，往往認為是羞恥、不健康的，當情欲出現時，反而透過壓抑逃避，他認為既然有需求，就應該正視，研究是希望拋磚引玉，期待國內有更多的單位可以針對高齡者的性需求做研究。

長照 退休 歧視

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